Политолог Валерий Дымов считает, что с вероятностью 99% Байдена не будет в Киеве. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, почти с такой вероятностью президента США не будет и на территории Украины.

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Спонтанное принятие решений – вредно

Однако он отметил, что возможны сюрпризы.

Не думаю, что такой символизм на самом деле означает нечто большее, чем сам символ. Ведь мало кто сомневается, что США и дальше будут поддерживать Украину оружием, финансами, дипломатическими и юридическими каналами. Лидерство США в поддержке Украины также играет важную роль,

– отметил политолог.

Он подчеркнул, что роль и место символов очень важна, но в современной политике решения принимаются по другим критериям: целесообразность, эффективность, безопасность.

"Спонтанное, хаотическое принятие решений – вредно для современной политической системы. Извините за параллели, но там нельзя сначала сказать, что будет изменено министра обороны, а потом передумать. В Украине это сплошь и рядом, к сожалению, происходит", – заметил Димов. .

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Украина стала фактором внутренней политики в странах мира

Однако он отметил, что украинцы понимают, в каких условиях наша страна сегодня существует.

Он вспомнил неанонсированный визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут, а затем оттуда – в США, и подчеркнул, что эти действия главы государства работают, потому что мы находимся в ситуации, в которой более опасные обстоятельства почти невозможно представить.

Я не сравниваю такого рода вещи – визит Зеленского в США, Брюссель или Лондон и визит Байдена в Украину, потому что это не сопоставимые вещи,

– объяснил политолог.

Хотя, по его мнению, президент США не посетит Украину, но присутствие Байдена и США в Украине от этого не уменьшится. Ведь во время встреч Байдена, других наших союзников в разных форматах – "Рамштайн", Мюнхенская конференция безопасности – Украина №1 на повестке дня.

"Украина также стала фактором внутренней политики в разных странах. Поэтому не стоит думать, если Байден не приехал, то что-то у Байдена или США не так, как нам хотелось бы", – подчеркнул Валерий Дымов.

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