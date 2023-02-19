Польський лідер Анджей Дуда наголосив, що російська агресія розпочалась ще у 2008, коли Путін окупував території Грузії. Окрім того, за його словами, у Варшави не було сумнівів у тому, що в подіях 2014-ого року були винні не "сепаратисти" та "ополченці", а безпосередньо росіяни. Про це інформує 24 Канал з посиланням на інтерв'ю, яке транслювали в етері національного телемарафону.

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Коли стало зрозуміло, що російський ведмідь прокинувся

Як зазначив Дуда, кремлівська пропаганда намагалась замаскувати окупацію Донецька та Луганська словом "сепаратизм". Однак насправді ж події того року сигналізували те, що російський імперіалізм відродився.

Також він згадав про осінь 2021 року, коли десятки мігрантів намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон.

Коли восени 2021 року наш кордон зазнав цієї гібридної атаки у вигляді виштовхування груп мігрантів до польського кордону, ми вже тоді знали, що стає небезпечно,

– констатував Дуда.

Польський лідер наголосив, шо після цього інциденту Варшава посилила захист кордону та розпочала пришвидшений процес модернізації Збройних сил.

Ми давно збільшували витрати на оборону, але цей процес інтенсифікувався. Перш за все ми вирішили рішуче захищати кордон, аби показати, що ми згуртовані та не недооцінюємо небезпеку,

– заакцентував президент Польщі.

Як зазначив глава сусідньої держави, польські спецслужби та військові ще до повномасштабної війни усвідомили, що ситуація вкрай напружена та вимагає підвищеної готовності.

Польща завжди готова до провокацій зі сторони Росії

Анджей Дуда констатував, що Польща після провокації на кордоні восени 2021 року очікувала інших ексцесів спричинених Росією, проте дотепер нічого серйозного й масштабного не трапилося. Хоча, звісно, окупанти декілька разів намагалися вдертися в повітряний простір різних країн Європи.

Очікували, що можуть бути різні провокації з російського боку. Але, окрім гібридної атаки, їх не було. Однак були різні спроби Росією перетнути наш повітряний простір. І повітряний простір інших країн НАТО,

– сказав Дуда.

Окрім того, він згадав про Air Policing (повітряну поліцію НАТО), яка активно патрулює, зокрема, повітряний простір Литви, Латвії та Естонії. Зауважимо, що ці операції здійснюють саме польські літаки та пілоти.

У Кремлі зібрались "ставити Польщу на коліна"

Очевидно, що війська НАТО та, зокрема, Польщі ліквідують усіх російських окупантів, якщо ті раптом посміють вдертися на територію країни. Проте на кремлівському телебаченні не втомлюються брехати, що Росія здатна вмить знищити Варшаву.

Власне, в ефірі програми Владіміра Соловйова "експерт" Яков Кедмі сказав, що "друга армія світу" нібито може всього за годину поставити Польщу на коліна. Але він чомусь забув згадати про те, що уже рік російські загарбники не здатні "взяти Київ за три дні".