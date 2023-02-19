Власне, в ефірі програми відомого російського псевдожурналіста Владіміра Соловйова виступав "експерт" Яков Кедмі. Він якраз сказав, що Польщу "можливо поставити на коліна" всього за годину. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Зауважимо, що Польща є членом Північноатлантичного альянсу та різні пропагандисти уже не перший рік розповідають про те, що російські солдати здатні вмить знищити НАТО. Однак поки представники "найвеличнішої армії" чомусь гинуть пачками на території України.

Польщу можна поставити на коліна за годину, повернувши її у кам'яний вік. 50 чи 60 стратегічних об'єктів можуть бути знищені за 20 хвилин,

– говорив Кедмі.

У цей момент його колеги по студії, вочевидь, згадували про те, як російська армія уже "брала Київ за три дні", оскільки вирази їхніх облич були дуже дивним. І схоже, що сам Кедмі не вірив у те, що говорить, адже мав напрочуд непереконливий вигляд.

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Зазвичай на кремлівському телебаченні з піною на губах та неймовірною експресією розповідають про неіснуючі здобутки путінських солдатів. Однак цього разу все звучало дуже мляво та без ентузіазму. Схоже, що у Кремля закінчуються гроші, аби спонсорувати своїх "експертів".

Зверніть увагу! У той момент, коли на кремлівському телебаченні розповідають про "перемоги" російських терористів, самі окупанти сотнями гинуть на війні в Україні кожного дня. До речі, лише за минулу добу до Кобзона відправилось 590 загарбників. А от загальна кількість ліквідованих українською армією ворогів становить 142 860 осіб.

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