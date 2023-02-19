В эфире программы известного российского псевдожурналиста Владимира Соловьева выступал "эксперт" Яков Кедми. Он как раз сказал, что Польшу "возможно поставить на колени" всего через час. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Как пропагандисты собрались воевать с Польшей

Заметим, что Польша является членом Североатлантического альянса и разные пропагандисты уже не первый год рассказывают о том, что российские солдаты способны мгновенно уничтожить НАТО. Однако пока представители "величайшей армии" почему-то гибнут пачками на территории Украины.

Польшу можно поставить на колени через час, вернув ее в каменный век. 50 или 60 стратегических объектов могут быть уничтожены за 20 минут,

– говорил Кедми.

В этот момент его коллеги по студии, очевидно, упоминали о том, как российская армия уже "брала Киев за три дня", поскольку выражения их лиц были очень странными. И похоже, что сам Кедми не верил в то, что говорит, ведь выглядел он неубедительно.

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Обычно на кремлевском телевидении с пеной на губах и невероятной экспрессией рассказывают о несуществующих достижениях путинских солдат. Однако на этот раз все звучало очень вяло и без энтузиазма. Похоже, что у Кремля заканчиваются деньги, чтобы спонсировать своих экспертов.

Обратите внимание! В тот момент, когда на кремлевском телевидении рассказывают о "победах" российских террористов, сами оккупанты сотнями погибают на войне в Украине каждый день. Кстати, только за минувшие сутки к Кобзону отправилось 590 захватчиков. А вот общее количество ликвидированных украинской армией врагов составляет 142 860 человек.

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