Помощники Байдена исследовали попытки тайно переправить его в Украину. Об этом сообщило издание Politico.

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Помощники рассматривали возможность тайно переправить Байдена через границу в Украину, но поездка была практически исключена,

– отметило издание.

Когда принимали решение о предполагаемом визите, учитывали мнения военных аналитиков относительно того, что любящий символизм Владимир Путин накануне 24 февраля "может отметить демонстрацию силы".

В СМИ отметили, что президент США является одним из последних западных лидеров, который не совершил путешествие, что требовало бы полета или 10-часовой поездки поездом. Впрочем, большинство его помощников считают, что угроза безопасности для Байдена или Украины не стоит того.

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