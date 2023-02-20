Помощники Байдена исследовали попытки тайно переправить его в Украину. Об этом сообщило издание Politico.
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Помощники рассматривали возможность тайно переправить Байдена через границу в Украину, но поездка была практически исключена,
– отметило издание.
Когда принимали решение о предполагаемом визите, учитывали мнения военных аналитиков относительно того, что любящий символизм Владимир Путин накануне 24 февраля "может отметить демонстрацию силы".
В СМИ отметили, что президент США является одним из последних западных лидеров, который не совершил путешествие, что требовало бы полета или 10-часовой поездки поездом. Впрочем, большинство его помощников считают, что угроза безопасности для Байдена или Украины не стоит того.
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Байден посетит Польшу: что известно
- Посольство США в Варшаве сообщило, что 20 – 22 февраля Джо Байден посетит Польшу. Там американский лидер выступит с речью, в которой будет говорить о том, как США сплотили мир вокруг поддержки Украины; готовности властей Соединенных Штатов продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется.
- На брифинге 17 февраля представитель администрации президента США по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что эта речь, вероятно, будет содержать послание к Владимиру Путину.
- Анджей Дуда подтвердил, что встретится с Байденом. Он отметил, что президенты будут говорить, в частности, о предоставлении Украине истребителей.
- Также состоится встреча части стран НАТО, так называемой Бухарестской девятки.
- Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Байден не планирует встречаться с Владимиром Зеленским в Польше.