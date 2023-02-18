У Байдена в Польше запланирована встреча с польским лидером Анджеем Дудой и лидерами восточного фланга НАТО, информирует 24 Канал.

Смотрите также Визит в Киев добавил бы рейтинг в США, – Жданов о поездке Байдена в Польшу

Что известно о выступлении Байдена в Польше

Посольство США в Варшаве написало, что 20 – 22 февраля президент США Джо Байден посетит Польшу. Там американский лидер выступит с речью, в которой будет поднимать тему:

как США сплотили мир вокруг поддержки народа Украины;

готовности американских властей продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется.

Что скажет Байден Путину

На брифинге 17 февраля представитель администрации президента США по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что эта речь, вероятно, будет содержать послание Владимиру Путину.

Кирби заявил: "Когда президент (США – 24 Канал) говорит, он обращается как к американскому народу, так и к людям во всем мире".

Думаю, что вы услышите сигналы в речи президента, которые найдут отклик у американского народа, найдут отклик у наших союзников и партнеров, найдут отклик у польского народа, так много сделавшего и продолжающего делать. И я подозреваю, что вы также услышите, как он обращается к Путину и российскому народу,

– заметил Кирби.

Следует сказать, что Джо Байден в Польше должен выступать 21 февраля. Именно в этот день российский диктатор обратится к федеральному собранию. Что именно может говорить Путин – читайте здесь.

Что известно о визите Байдена в Польшу