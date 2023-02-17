Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, никакой официальной информации о маршрут американского руководителя пока нет.
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Что ждать от визита
Олег Жданов пояснил, что польское издание сообщило, что все же президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Джо Байденом во время его турне в Европу.
Это было предсказано,
– подчеркнул он.
Военный эксперт объяснил, что такая информация распространяется только в СМИ. Официальные заявления пока ни украинское, ни американское, ни польское руководство не делало.
Впрочем, вероятность встречи Зеленского с Байденом в Жешуве или Варшаве достаточно велика.
"Тем более что наша страна играет ключевую роль в плане борьбы с российским фашизмом на европейском континенте, возможно, даже и на евразийском", – подчеркнул Жданов.
Однако ширится мнение, что Байден может посетить не только Польшу.
Олег Жданов рассказал, какова вероятность визита Джо Байдена в Украину: смотрите видео
Доедет ли Байден в Украину
Олег Жданов рассказал, что распространяются смелые предположения, что Байден появится и в Киеве.
На мой взгляд, это сыграло бы очень положительную роль на рейтинг Байдена в США,
– сосредоточил внимание он.
Почти все мировые лидеры уже были в Украине за последний год.
"Джо Байден и король Великобритании Чарльз III – те, кто не посетили Киев в ходе российской агрессии против Украины", – заметил Жданов.
Также военный эксперт напомнил, что иностранные посольства, например Израиля, смело открывают свои двери в Украине даже во время войны.
Визит Байдена в Польшу: что известно
- В польских СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден в феврале этого года прибудет с визитом в Польшу В рамках поездки он может встретиться в Варшаве или Жешуве с Владимиром Зеленским. Впоследствии глава Соединенных Штатов подтвердил визит в Варшаву. Он посетит Польшу 20-22 февраля.
- В СМИ отмечают, что предметом обсуждения украинского и американского президентов может стать авиация, которую хочет получить Украина.
- Президент Украины отреагировал на информацию в сети о вероятной встрече с американским коллегой. Зеленский сообщил, что пока не получал приглашение в Польшу.
- Интересно, что в Польшу Байден прибудет в день, когда Владимир Путин анонсировал свое маразматическое обращение к федеральному собранию. В Офисе Президента заявили, что визит символичен и будет свидетельствовать о еще большем объеме поддержки Украины.