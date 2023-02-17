Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ніякої офіційної інформації про маршрут американського очільника поки немає.

Дивіться також Перехід до активних дій: візит Байдена у Польщу має стати переломним

Що очікувати від візиту

Олег Жданов пояснив, що польське видання повідомило, що все ж президент України Володимир Зеленський матиме зустріч із президентом Джо Байденом під час його турне до Європи.

Це було прогнозовано,

– наголосив він.

Військовий експерт пояснив, що така інформація шириться лише в ЗМІ. Офіційних заяв поки ні українське, ні американське, ні польське керівництво не робило.

Втім, ймовірність зустрічі Зеленського з Байденом в Жешуві чи Варшаві досить велика.

"Тим паче, що наша країна виконує ключову роль у плані боротьби із російським фашизмом на європейському континенті, можливо, навіть і на євразійському", – наголосив Жданов.

Проте шириться думка, що Байден може відвідати не лише Польщу.

Олег Жданов розповів, яка ймовірність візиту Джо Байдена до України: дивіться відео

Чи доїде Байден до України

Олег Жданов розказав, що поширюються сміливі припущення про те, що Байден з’явиться і в Києві.

На мій погляд, це б зіграло дуже позитивну роль на рейтинг Байдена у США,

– зосередив увагу він.

Майже всі світові лідери вже були в Україні протягом останнього року.

"Джо Байден і король Великої Британії Чарльз III – ті, хто не відвідали Київ у ході російської агресії проти України", – зауважив Жданов.

Також військовий експерт нагадав, що іноземні посольства, наприклад, Ізраїлю сміливо відчиняють свої двері в Україні навіть під час війни.

Візит Байдена до Польщі: що відомо