Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ніякої офіційної інформації про маршрут американського очільника поки немає.
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Що очікувати від візиту
Олег Жданов пояснив, що польське видання повідомило, що все ж президент України Володимир Зеленський матиме зустріч із президентом Джо Байденом під час його турне до Європи.
Це було прогнозовано,
– наголосив він.
Військовий експерт пояснив, що така інформація шириться лише в ЗМІ. Офіційних заяв поки ні українське, ні американське, ні польське керівництво не робило.
Втім, ймовірність зустрічі Зеленського з Байденом в Жешуві чи Варшаві досить велика.
"Тим паче, що наша країна виконує ключову роль у плані боротьби із російським фашизмом на європейському континенті, можливо, навіть і на євразійському", – наголосив Жданов.
Проте шириться думка, що Байден може відвідати не лише Польщу.
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Чи доїде Байден до України
Олег Жданов розказав, що поширюються сміливі припущення про те, що Байден з’явиться і в Києві.
На мій погляд, це б зіграло дуже позитивну роль на рейтинг Байдена у США,
– зосередив увагу він.
Майже всі світові лідери вже були в Україні протягом останнього року.
"Джо Байден і король Великої Британії Чарльз III – ті, хто не відвідали Київ у ході російської агресії проти України", – зауважив Жданов.
Також військовий експерт нагадав, що іноземні посольства, наприклад, Ізраїлю сміливо відчиняють свої двері в Україні навіть під час війни.
Візит Байдена до Польщі: що відомо
- У польських ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Джо Байден у лютому цього року прибуде з візитом до Польщі. У межах поїздки він може зустрітися у Варшаві або Жешуві з Володимиром Зеленським. Згодом глава Сполучених Штатів підтвердив візит до Варшави. Він відвідає Польщу 20–22 лютого.
- У ЗМІ відзначають, що предметом обговорення українського та американського президентів може стати авіація, яку прагне отримати Україна.
- Президент України відреагував на інформацію в мережі щодо ймовірної зустрічі з американським колегою. Зеленський повідомив, що наразі не отримував запрошення до Польщі.
- Цікаво, що до Польщі Байден прибуде у день, коли Владімір Путін анонсував своє маразматичне звернення до федеральних зборів. В Офісі Президента заявили, що візит є символічним та свідчитиме про ще більший обсяг підтримки України.