Зауважимо, що мовиться про Генсека НАТО Єнса Столтенберга, главу МЗС Дмитра Кулебу та представника ЄС Джозефа Борреля. Зустріч відбудеться у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу – себто в Брюсселі, що у Бельгії.
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"Перша зустріч між Україною, ЄС та НАТО"
Важливо, що після зустрічі посадовці дадуть спільну конференцію для засобів масової інформації – станеться це 21 лютого близько 12:45 за Центральноєвропейським часом. За Київським часом – це близько 14:45.
Окрім того, 17 лютого 2023 року очільник Міністерства закордонних справ зробив заяву щодо цього.
Це буде перша зустріч між Україною, Європейським Союзом і НАТО у такому тристоронньому форматі. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Єнсом Столтенбергом та Джозефом Боррелем для зміцнення нашого партнерства та співпраці у захисті України та Європи,
– написав Кулеба.
Партнери продовжують допомагати Україні у війні з Росією
- Не так давно члени Північноатлантичного альянсу збирались для того, аби обговорити плани Кремля, зокрема, щодо можливого загострення воєнних дій на території нашої держави. За словами полковника запасу ЗСУ Романа Світана, Москва зараз намагається визначити "межу терпіння" НАТО.
- Водночас стало відомо, що Нідерланди разом з Німеччиною і Данією нададуть Україні приблизно 100 танків Leopard. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він наголосив на тому, що така кількість техніки є вагомою підтримкою нашої держави в цій війні.
- Однак невирішеним досі залишається питання щодо надання Україні винищувачів. Однак, як зазначив екскомандувач армії США у Європі Бен Ходжес, українські пілоти могли б дуже швидко оволодіти західною авіацією, зокрема літаками F-16. Тому у недалекій перспективі, ймовірно, Європа та США ухвалять позитивне рішення стосовно цього.