Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю. За його словами, Європа занурилася в найнебезпечнішу кризу з часів Другої світової війни.

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Путін хоче бачити Європу такою, яку він зможе контролювати

На думку Єнса Столтенберга, НАТО повинне бути готовим, що протистояння з Росією триватиме роками. Війна країни-агресорки проти України спровокувала у Європі найбільшу у цьому столітті кризу, а також підштовхнула НАТО до найбільшої перебудови в оборонній сфері часів розпаду Радянського Союзу.

Генсек додав, що не готовий давати точний прогноз тривалості протистояння. НАТО завжди сприяє покращенню відносин, однак з чинною владою Росії – це неможливо.

Президент Путін хоче іншу Європу, хоче Європу, де він може контролювати сусідів, де він може вирішувати, що можуть робити країни,

– пояснив Столтенберг.

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Столтенберг про пріоритети НАТО