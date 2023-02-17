Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю. За його словами, Європа занурилася в найнебезпечнішу кризу з часів Другої світової війни.
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Путін хоче бачити Європу такою, яку він зможе контролювати
На думку Єнса Столтенберга, НАТО повинне бути готовим, що протистояння з Росією триватиме роками. Війна країни-агресорки проти України спровокувала у Європі найбільшу у цьому столітті кризу, а також підштовхнула НАТО до найбільшої перебудови в оборонній сфері часів розпаду Радянського Союзу.
Генсек додав, що не готовий давати точний прогноз тривалості протистояння. НАТО завжди сприяє покращенню відносин, однак з чинною владою Росії – це неможливо.
Президент Путін хоче іншу Європу, хоче Європу, де він може контролювати сусідів, де він може вирішувати, що можуть робити країни,
– пояснив Столтенберг.
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Столтенберг про пріоритети НАТО
- Генсек Альянсу Єнс Столтенберг запевняє, що позиція НАТО стосовно України не змінилася. Проте вступ української держави до Північноатлантичного альянсу наразі не є в пріоритеті.
- Зараз головне – перемогти агресора. Хоча, безумовно, щодо вступу держави в НАТО у майбутньому Столтенберг немає сумнівів.
- Саме тому союзники зосередилися на тому, щоб Україна отримала зброю, боєприпаси та інші поставки військової допомоги, яких потребує для витіснення загарбників.