Про це 24 Каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. Він вважає, що дипломатично тиснути на Захід щодо передачі озброєння потрібно, але варто пам'ятати, що Україна отримає все необхідне в ті терміни, коли це буде реально необхідно.

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Клочок зауважив, що швидкість українського контрнаступу залежить від отримання бажаної зброї та техніки від Заходу. Однак не всі рішення залежать від українського бажання.

Передача зброї залежить від бажання Заходу; загроз, які країни отримують від введення санкцій проти Росії; крім того, деякі політики в Європі досі бояться ескалації.

Внутрішня ситуація в Україні важлива

За словами політичного експерта, наріжним каменем у передачі необхідної зброї України стають також внутрішньодержавні проблеми, зокрема корупційна складова. Робота ДБР, СБУ, НАБУ, Офісу Генерального прокурора, слідчі дії та обшуки є тому підтвердженням.

Треба розуміти, що на цьому етапі для максимального знищення російського ворога на території України такої зброї в розумінні військових достатньо,

– додав мовець.

Клочок про постачання західного озброєння: дивитись відео

Зброя прибуде вчасно

Клочок повідомив, що західні танки приїдуть до України швидше, ніж ми думаємо. Німеччина, наприклад, заявила, що танки надійдуть наприкінці березня. Також мовиться не про 14 танків, як оголошував Олаф Шольц, два батальйони – це 62 танки, як мінімум. Хоч це небагато, але будуть й інші танки, підкреслив військовий експерт.

Сполучені Штати Америки виділили з бюджету кошти на навчання наших пілотів на літаках F-16. Вони проходили такі навчання,

– повідомив Клочок.

Він наполягає, що західна авіація прибуде, тоді коли реально це буде потрібно.

"Все приїде і прилетить, коли треба. Захід контролює цей процес, він не готовий програти Росії", – резюмував Клочок.

Чи може Україна отримати винищувальну авіацію