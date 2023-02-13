Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. Он считает, что дипломатически давить на Запад по передаче вооружения нужно, но следует помнить, что Украина получит все необходимое в те сроки, когда это будет реально необходимо.

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Клочок отметил, что скорость украинского контрнаступления зависит от получения желаемой оружия и техники от Запада. Однако не все решения зависят от украинского желания.

Передача оружия зависит от желания Запада; угроз, получаемых странами от введения санкций против России; кроме того, некоторые политики в Европе до сих пор боятся эскалации.

Внутренняя ситуация в Украине важна

По словам политического эксперта, во краеугольным камнем в передаче необходимого оружия Украины становятся также внутригосударственные проблемы, в частности коррупционная составляющая. Работа ДБР, СБУ, НАБУ, Офиса Генерального прокурора, следственные действия и обыски тому подтверждение.

Надо понимать, что на этом этапе для максимального уничтожения российского врага на территории Украины такого оружия в понимании военных достаточно,

– добавил говорящий.

Клочок о поставках западного вооружения: смотреть видео

Оружие прибудет вовремя

Клочок сообщил, что западные танки приедут в Украину быстрее, чем мы думаем. Германия, например, заявила, что танки поступят в конце марта. Также говорится не о 14 танках, как объявлял Олаф Шольц, два батальона – это 62 танка, как минимум. Хотя это немного, но будут и другие танки, подчеркнул военный эксперт.

Соединенные Штаты Америки выделили из бюджета средства на обучение наших пилотов на самолетах F-16. Они проходили такие учения,

– сообщил Клочок.

Он настаивает, что западная авиация прибудет тогда, когда реально это потребуется.

"Все приедет и прилетит, когда надо. Запад контролирует этот процесс, он не готов проиграть России", – резюмировал Клочок.

Может ли Украина получить истребительную авиацию