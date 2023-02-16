Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор. За його словами, Росія наразі намагається визначити межу терпіння НАТО.

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Росія випробовує НАТО

Роман Світан наголосив, що захід літаків на територію повітряного простору Польщі у районі Калінінграду – це російська провокація.

"Пілоти розуміли, що заходять у повітряний простір Польщі, очікували певних сигналів про вихід із простору", – пояснив він.

За його словами, поряд йшов літак-розвідувальник, який відстежував роботу локаторів систему ППО країни НАТО.

Звісно, на наступну провокацію повинна бути реакція – саме про це і починають говорити міністри оборони країн НАТО,

– зауважив військовий експерт.

На його думку, про інцидент повідомили всьому керівництву НАТО, яке повинне відреагувати.

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Якою буде реакція НАТО

Сергій Світан наголосив, що, ймовірно, члени НАТО будуть обговорювати подальший план дій.

"Як діяти, якщо провокація поширюватиметься і на іншу країну такого ж рівня або вглиб певної території?" – зауважив військовий експерт.

Він додав, що будь-який літак може нести визначену кількість озброєння. Наприклад, винищувач підіймає в небо 5–7 тонн бомб.

Навіть просто падіння літака на території країн НАТО може призвести до великих бід. Тут одна ракета упала і вбила двох людей в Польщі, а якщо пара літаків упаде?

– розказав Світан.

Звісно, серйозні втрати змусять НАТО не мовчати.

"Це позитивний сигнал для нас", – переконаний він.

Наразі можна сказати, що країни-члени НАТО нарешті починають рухатися у напрямку прийняття рішень.

Які наслідки можуть бути

Роман Світан зосередив увагу, що росіяни визначають межу терпіння.

Вони намацують те місце, далі за яке не варто рухатись, бо буде зворотна реакція,

– зауважив він.

На його думку, одна ракета в повітряному просторі – це ніщо у порівнянні із масовим запуском 40–50 ракет із Середземного моря. Якщо такі дії Росія надумає виконати із Егейського моря, то ракетам доведеться пройти Грецію, Болгарію, Румунію і потрапити в Україну.

"В принципі можуть готуватися не до провокацій, а до бойових дій. Далі потрібно НАТО приймати рішення", – розказав він.

Військовий експерт зауважив, що цікаво подивитися на реакцію Заходу на такий масовий прохід ракет крізь повітряний простір країн-членів НАТО з огляду на відсутність рішучих дій через дві російські ракети, які були помічені в небі Румунії.

НАТівці поки реагують приблизно так, як відреагували на захід ракети в Польщу, Румунію. Поки реакція страусів – головою в європейський асфальт,

– прокоментував він.

Світан зазначив, що проблеми все ж є, українцям варто це розуміти.

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