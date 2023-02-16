Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор. За його словами, Росія наразі намагається визначити межу терпіння НАТО.
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Росія випробовує НАТО
Роман Світан наголосив, що захід літаків на територію повітряного простору Польщі у районі Калінінграду – це російська провокація.
"Пілоти розуміли, що заходять у повітряний простір Польщі, очікували певних сигналів про вихід із простору", – пояснив він.
За його словами, поряд йшов літак-розвідувальник, який відстежував роботу локаторів систему ППО країни НАТО.
Звісно, на наступну провокацію повинна бути реакція – саме про це і починають говорити міністри оборони країн НАТО,
– зауважив військовий експерт.
На його думку, про інцидент повідомили всьому керівництву НАТО, яке повинне відреагувати.
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Якою буде реакція НАТО
Сергій Світан наголосив, що, ймовірно, члени НАТО будуть обговорювати подальший план дій.
"Як діяти, якщо провокація поширюватиметься і на іншу країну такого ж рівня або вглиб певної території?" – зауважив військовий експерт.
Він додав, що будь-який літак може нести визначену кількість озброєння. Наприклад, винищувач підіймає в небо 5–7 тонн бомб.
Навіть просто падіння літака на території країн НАТО може призвести до великих бід. Тут одна ракета упала і вбила двох людей в Польщі, а якщо пара літаків упаде?
– розказав Світан.
Звісно, серйозні втрати змусять НАТО не мовчати.
"Це позитивний сигнал для нас", – переконаний він.
Наразі можна сказати, що країни-члени НАТО нарешті починають рухатися у напрямку прийняття рішень.
Які наслідки можуть бути
Роман Світан зосередив увагу, що росіяни визначають межу терпіння.
Вони намацують те місце, далі за яке не варто рухатись, бо буде зворотна реакція,
– зауважив він.
На його думку, одна ракета в повітряному просторі – це ніщо у порівнянні із масовим запуском 40–50 ракет із Середземного моря. Якщо такі дії Росія надумає виконати із Егейського моря, то ракетам доведеться пройти Грецію, Болгарію, Румунію і потрапити в Україну.
"В принципі можуть готуватися не до провокацій, а до бойових дій. Далі потрібно НАТО приймати рішення", – розказав він.
Військовий експерт зауважив, що цікаво подивитися на реакцію Заходу на такий масовий прохід ракет крізь повітряний простір країн-членів НАТО з огляду на відсутність рішучих дій через дві російські ракети, які були помічені в небі Румунії.
НАТівці поки реагують приблизно так, як відреагували на захід ракети в Польщу, Румунію. Поки реакція страусів – головою в європейський асфальт,
– прокоментував він.
Світан зазначив, що проблеми все ж є, українцям варто це розуміти.
Провокації Росії: основне
- Під час масованої атаки України 10 лютого російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Цей інцидент є серйозним прецедентом, адже "Калібри" порушили повітряний простір НАТО.
- Водночас НАТО намагаються запобігти будь-якій ескалації конфлікту поза межами України. Для цього НАТО збільшило свою присутність у Польщі, Румунії, Словаччині та інших сусідніх країнах.
- Інцидент 10 лютого вкотре показав, що Альянс не має рішучості діяти, коли доходить до справи. Таку думку висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.