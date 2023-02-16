Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор. За його словами, Росія наразі намагається визначити межу терпіння НАТО.

Дивіться також Готовність до ескалації у відповідь: навіщо НАТО готує інструкції

Росія випробовує НАТО

Роман Світан наголосив, що захід літаків на територію повітряного простору Польщі у районі Калінінграду – це російська провокація.

"Пілоти розуміли, що заходять у повітряний простір Польщі, очікували певних сигналів про вихід із простору", – пояснив він.

За його словами, поряд йшов літак-розвідувальник, який відстежував роботу локаторів систему ППО країни НАТО.

Звісно, на наступну провокацію повинна бути реакція – саме про це і починають говорити міністри оборони країн НАТО,
– зауважив військовий експерт.

На його думку, про інцидент повідомили всьому керівництву НАТО, яке повинне відреагувати.

Роман Світан розповів, що робитиме НАТО у відповідь на російські провокації: дивіться відео

Якою буде реакція НАТО

Сергій Світан наголосив, що, ймовірно, члени НАТО будуть обговорювати подальший план дій.

"Як діяти, якщо провокація поширюватиметься і на іншу країну такого ж рівня або вглиб певної території?" – зауважив військовий експерт.

Він додав, що будь-який літак може нести визначену кількість озброєння. Наприклад, винищувач підіймає в небо 5–7 тонн бомб.

Навіть просто падіння літака на території країн НАТО може призвести до великих бід. Тут одна ракета упала і вбила двох людей в Польщі, а якщо пара літаків упаде?
– розказав Світан.

Звісно, серйозні втрати змусять НАТО не мовчати.

"Це позитивний сигнал для нас", – переконаний він.

Наразі можна сказати, що країни-члени НАТО нарешті починають рухатися у напрямку прийняття рішень.

Які наслідки можуть бути

Роман Світан зосередив увагу, що росіяни визначають межу терпіння.

Вони намацують те місце, далі за яке не варто рухатись, бо буде зворотна реакція,
зауважив він.

На його думку, одна ракета в повітряному просторі – це ніщо у порівнянні із масовим запуском 40–50 ракет із Середземного моря. Якщо такі дії Росія надумає виконати із Егейського моря, то ракетам доведеться пройти Грецію, Болгарію, Румунію і потрапити в Україну.

"В принципі можуть готуватися не до провокацій, а до бойових дій. Далі потрібно НАТО приймати рішення", – розказав він.

Військовий експерт зауважив, що цікаво подивитися на реакцію Заходу на такий масовий прохід ракет крізь повітряний простір країн-членів НАТО з огляду на відсутність рішучих дій через дві російські ракети, які були помічені в небі Румунії.

НАТівці поки реагують приблизно так, як відреагували на захід ракети в Польщу, Румунію. Поки реакція страусів – головою в європейський асфальт,
– прокоментував він.

Світан зазначив, що проблеми все ж є, українцям варто це розуміти.

Провокації Росії: основне

  • Під час масованої атаки України 10 лютого російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Цей інцидент є серйозним прецедентом, адже "Калібри" порушили повітряний простір НАТО.
  • Водночас НАТО намагаються запобігти будь-якій ескалації конфлікту поза межами України. Для цього НАТО збільшило свою присутність у Польщі, Румунії, Словаччині та інших сусідніх країнах.
  • Інцидент 10 лютого вкотре показав, що Альянс не має рішучості діяти, коли доходить до справи. Таку думку висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.