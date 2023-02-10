Так, країна НАТО вчергове займає позицію, мовляв, нічого не сталося. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Утім, щойно буде зафіксоване якесь порушення, то звісно буде і 5 стаття Північноатлантичного альянсу про колективну оборону. Насправді ж НАТО не готове себе захищати.

Альянс не готовий себе захищати та принагідно шукає будь-яку можливість для того, щоб вдати ніби нічого не сталося і все нормально,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

НАТО має усі ці документи про колективну оборону, однак не має рішучості діяти, коли доходить до справи.

На думку Ступака, Альянс ще не є мертвою організацією й Україні треба продовжувати туди рух. Однак реальна перспектива за маленькими об'єднаннями – не більше 10 країн, які можуть себе рішуче захищати. Як від ракет, які пролітають над їхньою територією, так і на дипломатичному фронті.

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Ступак зазначив, що ймовірність сценарію, коли Альянс "не побачив" російські ракети у повітряному просторі Румунії, існує. Це можливо, якщо "Калібри" пролетіли незначну відстань над територією країни НАТО і система протиповітряної оборони не спрацювала.

Однак цей варіант варто відкинути й розглядати, що НАТО зафіксувало проліт ракет країни-агресорки. У такому випадку є лише одна відповідь.

"Наразі єдина відповідь для мене – це боягузство", – сказав колишній співробітник СБУ.

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