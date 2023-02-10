Так, країна НАТО вчергове займає позицію, мовляв, нічого не сталося. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
Варте уваги Російська ракета знову залетіла у повітряний простір Молдови
Чому Румунія не підтверджує проліт російських ракет
Утім, щойно буде зафіксоване якесь порушення, то звісно буде і 5 стаття Північноатлантичного альянсу про колективну оборону. Насправді ж НАТО не готове себе захищати.
Альянс не готовий себе захищати та принагідно шукає будь-яку можливість для того, щоб вдати ніби нічого не сталося і все нормально,
– зазначив колишній співробітник СБУ.
НАТО має усі ці документи про колективну оборону, однак не має рішучості діяти, коли доходить до справи.
На думку Ступака, Альянс ще не є мертвою організацією й Україні треба продовжувати туди рух. Однак реальна перспектива за маленькими об'єднаннями – не більше 10 країн, які можуть себе рішуче захищати. Як від ракет, які пролітають над їхньою територією, так і на дипломатичному фронті.
Ступак припустив, чому НАТО не збило ракети над Румунією: дивіться відео
Чому НАТО не збили ракети над Румунією
Ступак зазначив, що ймовірність сценарію, коли Альянс "не побачив" російські ракети у повітряному просторі Румунії, існує. Це можливо, якщо "Калібри" пролетіли незначну відстань над територією країни НАТО і система протиповітряної оборони не спрацювала.
Однак цей варіант варто відкинути й розглядати, що НАТО зафіксувало проліт ракет країни-агресорки. У такому випадку є лише одна відповідь.
"Наразі єдина відповідь для мене – це боягузство", – сказав колишній співробітник СБУ.
Російські ракети пролетіли над Румунією: що відомо
- 10 лютого Росія 14 раз масовано обстріляла Україну ракетами. Ба більше, дві російські ракети типу "Калібр" перетнули повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що спочатку "Калібри" перетнули кордон України з Молдовою, пролетіли над територією Румунію та знову зайшли у повітряний простір України.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети. Втім, розуміли ризики й загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу.
- У Повітряних силах пообіцяли надати певні дані та матеріали з радарів, де були зафіксовані прольоти ракет над Румунією. Також там наголосили, що Росія вже тричі використовувала повітряний простір Молдови задля завдання ударів по Заходу України.
- Наразі у Румунії не підтверджують проліт російських ракет. Заявляють, що вони пролетіли за 35 кілометрів до кордону з країною. У тамтешньому міноборони пообіцяли встановити всі деталі й найближчим часом повернутися з офіційною інформацією. Водночас Молдова вже підтвердила проліт ракет країни-терористки.