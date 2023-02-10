Таким чином російські військові загрожують життю не лише мирних мешканців в Україні, а й у Молдові. Адже всі ми знаємо, що ворожі ракети ненадійні та можуть впасти у будь-який момент.

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Ракета летіла транзитом

Ворог заводить російську ракету через Молдову спеціально. Передовсім це роблять для того, щоб максимально підступно завдати удару. Адже ракета може несподівано вискочити як на Черкащині, так і влетіли у повітряний простір на Хмельниччині чи Буковині. До слова, у ЗМІ повідомили, що ця ракета таки завернула у бік Чернівців.

Активіст Сергій Стерненко попередив мешканців Заходу України. Він наголосив на тому, що російські ракети летять через Молдову та Румунію. Таким чином вони зненацька з'являються у повітряному просторі нашої держави та атакують цей регіон.

Крім того, такий маневр дозволяє мінімізувати ризики, що ракету знищать сили ППО України. Адже якщо це таки буде несподіваний удар, то на нього можуть не встигнути відреагувати.

Але і це ще не все. Окупанти можуть переслідувати ще одну ціль. І пов'язана вона з бажанням посварити нашу державу зі своїми міжнародними партнерами. Адже під час спроб збити російські ракету, яка залітатиме, наша може впасти на території Молдови.

Увага! У цьому матеріалі ми зібрали все, що відомо про масовану ракетну атаку 10 лютого.

Що передувало масованому удару