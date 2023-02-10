У командуванні Повітряних сил поділилися деталями нічної атаки ворога. На жаль, цього разу не всі повітряні цілі вдалося збити.

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Атакували дронами та ракетами

За наявною інформацією, у ніч проти 10 лютого росіяни випустили 7 дронів-камікадзе "Шахід". Ними били зі східного узбережжя Азовського моря. Також окупанти запустили 6 крилатих ракет "Калібр" з російського фрегата, що базується у Чорному морі.

Знищити силам ППО вдалося 5 дронів-камікадзе і 5 "Калібрів". На жаль, не минулося без влучань. Про них ми розповімо далі.



Сили ППО знищили 5 БпЛА та 5 ракет "Калібр" / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Окупанти били по критичній інфраструктурі

За наявною інформацією, влучання зафіксували у низці областей України. Так, глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про атаку "Шахідами". За його словами, приліт був близько 04:00. Окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. На щастя, минулося без постраждалих. Пожежу, яка виникла, вже ліквідували.

Також влучання зафіксували на Дніпропетровщині. Окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі. Він зазнав серйозних руйнувань. Відомо, що поранений 46-річний співробітник підприємства. Він уже отримав необхідну медичну допомогу та продовжить своє лікування вдома.

Крім того, шкоди завдали уламки збитої ракети. Вони впали на дах двоповерхівки у Піщанській громаді. Внаслідок цього спалахнула пожежа. На щастя, теж минулося без жертв і постраждалих.

Також зафіксували удари по об'єктах критичної інфраструктури у Харкові та Запоріжжі. Але там ворог для атаки використовував ракети типу С-300. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, містяни можуть зіткнутися з перебоями у постачанні світла, води та тепла. А от глава ОВА Олег Синєгубов зауважив, що нарахували близько 10 вибухів.

У Запоріжжі за годину нарахували 17 прильотів, підкреслив секретар міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, це була найбільша кількість від початку повномасштабного вторгнення. Відомо про атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкодження зазнали покрівлі, вікна і складські приміщення, фасади і паркани. На щастя, ніхто не постраждав.