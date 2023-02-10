В командовании Воздушных сил поделились деталями ночной атаки врага. К сожалению, на этот раз не все воздушные цели удалось сбить.

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Атаковали дронами и ракетами

По имеющейся информации, в ночь на 10 февраля россияне выпустили 7 дронов-камикадзе "Шахид". Ими били с восточного побережья Азовского моря. Также оккупанты запустили 6 крылатых ракет "Калибр" из базирующегося в Черном море российского фрегата.

Уничтожить силам ПВО удалось 5 дронов-камикадзе и 5 "Калибров". К сожалению, не обошлось без попаданий. О них мы расскажем дальше.



Силы ПВО уничтожили 5 БпЛА и 5 ракет "Калибр" / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Оккупанты били по критической инфраструктуре

По имеющейся информации, попадание было зафиксировано в ряде областей Украины. Так, глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил об атаке "Шахидами". По его словам, прилет был около четырех часов. Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. К счастью, обошлось без пострадавших. Возникший пожар уже ликвидировали.

Также попадание было зафиксировано на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. Он серьезно пострадал. Известно, что ранен 46-летний сотрудник предприятия. Он уже получил необходимую медицинскую помощь и продолжит свое лечение дома.

Кроме того, ущерб нанесли обломки сбитой ракеты. Они упали на крышу двухэтажки в Песчанской общине. В результате вспыхнул пожар. К счастью, тоже обошлось без жертв и пострадавших.

Также были зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры в Харькове и Запорожье. Но там враг для атаки использовал ракеты типа С-300. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, горожане могут столкнуться с перебоями в поставках света, воды и тепла. А вот глава ОВА Олег Синегубов заметил, что насчитали около 10 взрывов.

В Запорожье за час насчитали 17 прилетов, подчеркнул секретарь городского совета Анатолий Куртев. По его словам, это было самое большое количество с начала полномасштабного вторжения. Известно об атаке по объектах энергетической инфраструктуры. Повреждены крыши, окна и складские помещения, фасады и заборы. К счастью, никто не пострадал.