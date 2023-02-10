Так, страна НАТО в очередной раз занимает позицию, мол, ничего не произошло. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Впрочем, как только будет зафиксировано какое-либо нарушение, то, конечно, будет и 5 статья Североатлантического альянса о коллективной обороне. На самом же деле НАТО не готово себя защищать.

Альянс не готов себя защищать и ищет какую-либо возможность для того, чтобы сделать вид, что ничего не произошло и все нормально,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

У НАТО есть все эти документы о коллективной обороне, однако нет решимости действовать, когда доходит до дела.

По мнению Ступака, Альянс еще не является мертвой организацией и Украине нужно продолжать движение туда. Однако реальная перспектива за маленькими объединениями – не более 10 стран, которые могут себя решительно защищать. Как от ракет, пролетающих над их территорией, так и на дипломатическом фронте.

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Ступак отметил, что вероятность сценария, когда Альянс "не увидел" российские ракеты в воздушном пространстве Румынии, существует. Это возможно, если "Калибры" пролетели незначительное расстояние над территорией страны НАТО и система противовоздушной обороны не сработала.

Однако этот вариант следует исключить и рассматривать, что НАТО зафиксировало пролет ракет страны-агрессора. В таком случае есть только один ответ.

"На данный момент единственный ответ для меня – это трусость", – сказал бывший сотрудник СБУ.

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