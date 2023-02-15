НАТО завжди розробляло подібні плани. Про це для 24 Каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

До теми НАТО розробляє план на випадок участі у кількох конфліктах одночасно, – Bloomberg

"Тобто якщо з'являються реальні підстави говорити про конфронтацію, наприклад, з Іраном, то інструкції вже давно існують. Існували ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відповідно, потрібно створювати плани застосування й координації", – сказав Божко.

Зверніть увагу – Ярослав Божко про секретні інструкції НАТО: дивіться відео

Відповідь для Росії, Ірану та Китаю

За словами експерта, НАТО повинне завчасно бути готовим дати відповідь агресорам. Божко зазначив, що генсек НАТО Єнс Столтенберн сказав про існування таких планів.

Це спроба показати Росії, Ірану та Китаю, що Альянс готовий до сценарію ескалації. Крім цього, будь-які спроби одночасно в різних точках земної кулі створити конфлікти, щоб зламати західну модель реагування, не пройдуть. НАТО готує сценарії, в яких одночасно можливі конфлікти, – пояснив Божко.

Позиція НАТО у російсько-українській війні: останні новини