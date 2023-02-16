Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор. По его словам, Россия сейчас пытается определить предел терпения НАТО.

Смотрите также Готовность к ответной эскалации: зачем НАТО готовит инструкции

Россия испытывает НАТО

Роман Свитан подчеркнул, что запад самолетов на территорию воздушного пространства Польши в Калининградском районе – это российская провокация.

"Пилоты понимали, что заходят в воздушное пространство Польши, ожидали определенных сигналов о выходе из пространства", – объяснил он.

По его словам, рядом шел самолет-разведчик, который отслеживал работу локаторов в системе ПВО страны НАТО.

Конечно, на следующую провокацию должна быть реакция – именно об этом и начинают говорить министры обороны стран НАТО,

– заметил военный эксперт.

По его мнению, об инциденте сообщили всему руководству НАТО, которое должно отреагировать.

Роман Свитан рассказал, что будет делать НАТО в ответ на российские провокации: смотрите видео

Какова будет реакция НАТО

Сергей Свитан подчеркнул, что, вероятно, члены НАТО будут обсуждать дальнейший план действий.

"Как действовать, если провокация будет распространяться и на другую страну такого же уровня или вглубь определенной территории?" – заметил военный эксперт.

Он добавил, что любой самолет может нести определённое количество вооружения. К примеру, истребитель поднимает в небо 5–7 тонн бомб.

Даже просто падение самолета на территории стран НАТО может привести к большим бедам. Здесь одна ракета упала и убила двух человек в Польше, а если пара самолетов упадет?

– рассказал Свитан.

Разумеется, серьезные потери заставят НАТО не молчать.

"Это положительный сигнал для нас", – убежден он.

Теперь можно сказать, что страны-члены НАТО начинают двигаться в направлении принятия решений.

Какие последствия могут быть

Роман Свитан сосредоточил внимание, что россияне определяют предел терпения.

Они нащупывают то место, дальше которого не следует двигаться, потому что будет обратная реакция,

– заметил он.

По его мнению, одна ракета в воздушном пространстве – это ничто по сравнению с массовым запуском 40–50 ракет из Средиземного моря. Если такие действия Россия вздумает выполнить из Эгейского моря, ракетам придется пройти Грецию, Болгарию, Румынию и попасть в Украину.

"В принципе, могут готовиться не к провокациям, а к боевым действиям. Далее нужно НАТО принимать решения", – рассказал он.

Военный эксперт отметил, что интересно посмотреть на реакцию Запада на такой массовый проход ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО, учитывая отсутствие решительных действий из-за двух российских ракет, которые были замечены в небе Румынии.

Натовцы пока реагируют примерно так, как отреагировали на запад ракеты в Польшу, Румынию. Пока реакция страусов – головой в европейский асфальт,

– прокомментировал он.

Свитан отметил, что проблемы все же есть, украинцам это стоит понимать.

Провокации России: основное