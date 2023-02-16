Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор. По его словам, Россия сейчас пытается определить предел терпения НАТО.

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Россия испытывает НАТО

Роман Свитан подчеркнул, что запад самолетов на территорию воздушного пространства Польши в Калининградском районе – это российская провокация.

"Пилоты понимали, что заходят в воздушное пространство Польши, ожидали определенных сигналов о выходе из пространства", – объяснил он.

По его словам, рядом шел самолет-разведчик, который отслеживал работу локаторов в системе ПВО страны НАТО.

Конечно, на следующую провокацию должна быть реакция – именно об этом и начинают говорить министры обороны стран НАТО,
– заметил военный эксперт.

По его мнению, об инциденте сообщили всему руководству НАТО, которое должно отреагировать.

Роман Свитан рассказал, что будет делать НАТО в ответ на российские провокации: смотрите видео

Какова будет реакция НАТО

Сергей Свитан подчеркнул, что, вероятно, члены НАТО будут обсуждать дальнейший план действий.

"Как действовать, если провокация будет распространяться и на другую страну такого же уровня или вглубь определенной территории?" – заметил военный эксперт.

Он добавил, что любой самолет может нести определённое количество вооружения. К примеру, истребитель поднимает в небо 5–7 тонн бомб.

Даже просто падение самолета на территории стран НАТО может привести к большим бедам. Здесь одна ракета упала и убила двух человек в Польше, а если пара самолетов упадет?
– рассказал Свитан.

Разумеется, серьезные потери заставят НАТО не молчать.

"Это положительный сигнал для нас", – убежден он.

Теперь можно сказать, что страны-члены НАТО начинают двигаться в направлении принятия решений.

Какие последствия могут быть

Роман Свитан сосредоточил внимание, что россияне определяют предел терпения.

Они нащупывают то место, дальше которого не следует двигаться, потому что будет обратная реакция,
 заметил он.

По его мнению, одна ракета в воздушном пространстве – это ничто по сравнению с массовым запуском 40–50 ракет из Средиземного моря. Если такие действия Россия вздумает выполнить из Эгейского моря, ракетам придется пройти Грецию, Болгарию, Румынию и попасть в Украину.

"В принципе, могут готовиться не к провокациям, а к боевым действиям. Далее нужно НАТО принимать решения", – рассказал он.

Военный эксперт отметил, что интересно посмотреть на реакцию Запада на такой массовый проход ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО, учитывая отсутствие решительных действий из-за двух российских ракет, которые были замечены в небе Румынии.

Натовцы пока реагируют примерно так, как отреагировали на запад ракеты в Польшу, Румынию. Пока реакция страусов – головой в европейский асфальт,
– прокомментировал он.

Свитан отметил, что проблемы все же есть, украинцам это стоит понимать.

Провокации России: основное

  • Во время массированной атаки Украины 10 февраля российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдавии и Румынии. Этот инцидент является серьезным прецедентом, ведь "Калибры" нарушили воздушное пространство НАТО.
  • В то же время НАТО пытаются предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины. Для этого НАТО увеличило свое присутствие в Польше, Румынии, Словакии и других соседних странах.
  • Инцидент 10 февраля в очередной раз показал, что у Альянса нет решимости действовать, когда доходит до дела. Такое мнение выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.