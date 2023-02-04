Находящийся с визитом в Вашингтоне руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мацтин Пшидач подтвердил, что Байден приедет в Польшу в ближайшее время.
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Детали визита Байдена сообщат впоследствии
"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда будет определена конкретная дата, но этот мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед", – отметил вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
Вместе с Пшидачем в Вашингтон прилетел глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера. Политики провели встречи в Совете национальной безопасности и Белом доме.
В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей помощи Украине, военному присутствию США в Польше, передаче технологий и закупок вооружений, а также саммит Альянса в Вильнюсе.
Что известно о визите Байдена в Польшу
- В польских СМИ недавно появилась информация, что Джо Байден прибудет с визитом в Польшу и может встретиться с Владимиром Зеленским.
- Сообщалось, что президент США посетит Европу поближе к 24 февраля.
- СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Зеленский созывает международную конференцию по Украине. Вероятно, президент Украины хочет представить Байдену мирный план и гарантию безопасности нашей страны.
- Кроме того, Зеленский и Байден могут обсудить военную помощь Украине, в частности, тему истребителей. Впрочем, Зеленский сказал, что его пока не приглашали в Польшу.