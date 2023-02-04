Находящийся с визитом в Вашингтоне руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мацтин Пшидач подтвердил, что Байден приедет в Польшу в ближайшее время.

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Детали визита Байдена сообщат впоследствии

"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда будет определена конкретная дата, но этот мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед", – отметил вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Вместе с Пшидачем в Вашингтон прилетел глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера. Политики провели встречи в Совете национальной безопасности и Белом доме.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей помощи Украине, военному присутствию США в Польше, передаче технологий и закупок вооружений, а также саммит Альянса в Вильнюсе.

Что известно о визите Байдена в Польшу