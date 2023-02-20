В ходе встречи Джо Байден анонсировал предоставление нового пакета военной помощи Украине. Зеленский подчеркнул, что визит Президента США является важнейшим знаком поддержки для всех украинцев.
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Пакет военной помощи
Как сообщил Владимир Зеленский, президенты обсудили и передачу оружия дальнего радиуса действия. Кроме того, ранее Байден заявил, что намерен объявить об очередном пакете поставок, которые помогут оградить украинцев от воздушных бомбардировок.
Пакет военной помощи, в частности, будет включать поставку:
- артиллерийских боеприпасов,
- противотанковых систем,
- радаров воздушного наблюдения
Санкции для России
Также в Белом доме заявили, что президент США объявит новые санкции против России. Они будут касаться элит и компаний, которые пытаются уклониться от военной машины России или заполнить ее.
Байден сообщил, что после визита в Киев с нетерпением ждет поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой и лидерами союзников с восточного фланга. Там он хочет высказать замечание по поводу того, как Штаты будут продолжать объединять мир для поддержки Украины и основных ценностей прав человека и достоинства, отраженных в Уставе ООН.
Визит Байдена в Украину: коротко
- Байден прибыл в Киев 20 февраля. В сети уже появились кадры, как он и Владимир Зеленский ходят по столице.
- Во время визита Президента США в Украину около 11:40 объявили масштабную воздушную тревогу. Она связана с истребителями МиГ-31К, взлетевшими на территории России и Беларуси. Отметим, что эти самолеты способны нести гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".
- Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что визит Байдена в Украину – стратегический. По его словам, в Киеве решаются немало вопросов и будут ускорены подвисшие.
- О визите Байдена стало известно и россиянам, традиционно отреагировавшим истерикой. Оккупанты оперативно потребовали бомбить Киев и ударить ядерным оружием.