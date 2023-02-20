В ходе встречи Джо Байден анонсировал предоставление нового пакета военной помощи Украине. Зеленский подчеркнул, что визит Президента США является важнейшим знаком поддержки для всех украинцев.

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Пакет военной помощи

Как сообщил Владимир Зеленский, президенты обсудили и передачу оружия дальнего радиуса действия. Кроме того, ранее Байден заявил, что намерен объявить об очередном пакете поставок, которые помогут оградить украинцев от воздушных бомбардировок.

Пакет военной помощи, в частности, будет включать поставку:

артиллерийских боеприпасов,

противотанковых систем,

радаров воздушного наблюдения

Санкции для России

Также в Белом доме заявили, что президент США объявит новые санкции против России. Они будут касаться элит и компаний, которые пытаются уклониться от военной машины России или заполнить ее.

Байден сообщил, что после визита в Киев с нетерпением ждет поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой и лидерами союзников с восточного фланга. Там он хочет высказать замечание по поводу того, как Штаты будут продолжать объединять мир для поддержки Украины и основных ценностей прав человека и достоинства, отраженных в Уставе ООН.

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