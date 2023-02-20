Під час зустрічі Джо Байден анонсував надання нового пакету військової допомоги Україні. Зеленський підкреслив, що візит Президента США є надзвичайно важливим знаком підтримки для всіх українців
До теми Байден у Києві: все, що відомо про візит президента США в Україну
Пакет військової допомоги
Як повідомив Володимир Зеленський, президенти обговорили й передачу зброї далекого радіусу дії. Окрім того, раніше Байден заявив, що має намір оголосити про черговий пакет поставок, які допоможуть захистити українців від повітряних бомбардувань.
Пакет військової допомоги, зокрема, включатиме поставку:
- артилерійських боєприпасів,
- протитанкових систем,
- радарів повітряного спостереження.
Санкції для Росії
Також у Білому домі заявили, що президент США оголосить про нові санкції проти Росії. Вони стосуватимуться еліт і компаній, які намагаються ухилитися від військової машини Росії або заповнити її.
Байден повідомив, що після візиту до Києва з нетерпінням чекає поїздки до Польщі, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою та лідерами союзників зі східного флангу. Там він хоче висловити зауваження щодо того, як Штати продовжуватимуть об’єднувати світ для підтримки України та основних цінностей прав людини та гідності, які відображені у Статуті ООН.
Візит Байдена в Україну: коротко
- Байден прибув до Києва 20 лютого. У мережі вже з'явилися кадри, як він і Володимир Зеленський прогулюються столицею.
- Під час візиту Президента США в Україні близько 11:40 оголосили масштабну повітряну тривогу. Вона пов'язана з винищувачами МіГ-31К, які злетіли на території Росії та Білорусі. Зазначимо, що ці літаки здатні нести гіперзвукові ракети типу "Кинджал".
- Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що візит Байдена в Україну – стратегічний. За його словами, у Києві вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли.
- Про візит Байдена стало відомо й росіянам, які традиційно відреагували істерикою. Окупанти оперативно почали вимагати бомбити Київ та вдарити ядерною зброєю.