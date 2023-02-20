Під час зустрічі Джо Байден анонсував надання нового пакету військової допомоги Україні. Зеленський підкреслив, що візит Президента США є надзвичайно важливим знаком підтримки для всіх українців

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Пакет військової допомоги

Як повідомив Володимир Зеленський, президенти обговорили й передачу зброї далекого радіусу дії. Окрім того, раніше Байден заявив, що має намір оголосити про черговий пакет поставок, які допоможуть захистити українців від повітряних бомбардувань.

Пакет військової допомоги, зокрема, включатиме поставку:

артилерійських боєприпасів,

протитанкових систем,

радарів повітряного спостереження.

Санкції для Росії

Також у Білому домі заявили, що президент США оголосить про нові санкції проти Росії. Вони стосуватимуться еліт і компаній, які намагаються ухилитися від військової машини Росії або заповнити її.

Байден повідомив, що після візиту до Києва з нетерпінням чекає поїздки до Польщі, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою та лідерами союзників зі східного флангу. Там він хоче висловити зауваження щодо того, як Штати продовжуватимуть об’єднувати світ для підтримки України та основних цінностей прав людини та гідності, які відображені у Статуті ООН.

Візит Байдена в Україну: коротко