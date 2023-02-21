Советник Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан подтвердил, что Россия была предупреждена о визит президента США в Киев. Однако оккупанты не давали никаких гарантий безопасности.
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Никаких гарантий оккупанты не предоставляли
По словам Салливана, чтобы российская сторона не удивилась усилению мер безопасности, были предоставлены подробности графика президента США.
Они только подтвердили получение сообщения. Не было обмена. Это было просто сообщение и подтверждение получения, никаких гарантий,
– подчеркнул советник Байдена.
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Что этому предшествовало
- На фоне визита Байдена в Украину у российских пропагандистов началась незаурядная истерика. На шоу Скабеевой они абсурдно провозгласили, что неанонсированная встреча президентов США и Украины якобы состоялась только потому, что Россия лично предоставила американскому лидеру гарантии безопасности.
- Интересно, что такое заявление сделали после того, как во время визита Байдена в Киев по всей Украине объявили воздушную тревогу. Все из-за взлета российской авиации, которая могла нести "Кинжалы".
- Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что оккупантов действительно сообщили о визите президента США. Россиян предупредили, что любые попытки вмешаться закончатся плохо.