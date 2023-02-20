Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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О визите Байдена по дипломатическим каналам безусловно был поставлен в известность России. У нас все-таки война. Учитывая, что Россия совершает военные преступления и за которые ответит в обязательном порядке, их предупредили, что любые попытки вмешаться в официальный визит, закончатся плохо,

– отметил Михаил Подоляк.

"Мир не боится быть с Украиной": психологический излом

Советник объяснил, что это был официальный визит, ведь Джо Байден воспринимает территорию Украины как суверенную. По его словам, это имеет важный психологический момент.

Байден показал, что он как представитель огромного государства, которое является ключевым партнером Украины, приехал в Киев – в "сердце" страны, которая оказывает активное сопротивление врагу и таким образом подчеркнул, что не нужно бояться "быть с Украиной", "быть вместе с Украиной", "в Украине",

– подчеркнул Подоляк.

По его словам, этот момент деморализует россиян еще больше. Оккупанты и так были истощены качеством Вооруженных сил Украины, а теперь будут деморализованы дополнительно тем, какую политику демонстрирует демократический мир.

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Главное о визите Байдена в Киев

Джо Байден 20 февраля впервые приехал в Украину в статусе президента США. Американский лидер выразил непреклонную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.

В Киеве Байден объявил новый пакет военной помощи в миллиарды долларов, в него вошли артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения.

Также анонсировано, что в течение недели Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против России.

Важно! Владимир Зеленский на совместном брифинге с американским лидером в Киеве заявил, что сегодняшний визит Джо Байдена является важнейшим за всю историю отношений Украины и США.