Об этом рассказала ведущая 24 Канала Анастасия Норицина в программе "Осторожно! Зомбоящик". Визит Джо Байдена в Киев 20 февраля шокировал российских пропагандистов.

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Рупоры Кремля на одном из российских федеральных каналов обсуждали, как так получилось, что президент США приехал в Украину. Скабееву очень задело то, что пока президент Владимир Зеленский принимал в Украине гостя такого высокого уровня, Россия ничего не могла поделать.

"Американцы, вероятно, думают, что мы не планируем никому ни на что отвечать, когда своего Байдена отправляют в Украину", – принялась угрожать пропагандистка.

На росТВ обсуждали, можно ли было "угрохать" Байдена в Киеве

Один из гостей пропагандистского ток-шоу сказал, что Россия предоставила гарантии безопасности президенту США во время его визита в Украину. Такая версия совсем не понравилась приспешнице Путина.

Между тем, ее собеседник продолжил: "Конечно, можно было "угрохать" Байдена, но это было бы уже совсем". После этой фразы российскую пропагандистку понесло.

То есть, "угрохать" Байдена – это уже совсем, а угрожать Путину – это нормально. Закрывать "Северный поток" – тоже пойдет. Где здесь логика?

– возмущалась Скабеева.

Псевдоэксперт в студии ответил ей, что Байден, "несмотря на свою деменцию", все-таки имеет определенные "ограничения". А вот человека, который придет на пост президента США вместо него, может вообще ничего не сдерживать в действиях по отношению к России.

Ведущая 24 Канала подчеркнула, что весь этот разговор проходил на одном из главных политических шоу России.

"Они в прямом смысле обсуждают, "угрохать" Байдена или нет", – отметила Норицина.

Выпуск программы "Осторожно! Зомбоящик": смотрите полное видео

Скабеева признала поражение России в войне

Скабееву не устроили аргументы гостя по поводу того, что президента США нельзя убивать.

"По вашей логике, не надо вступать в конфликты, потому что тот, кто придет на смену Байдену, будет еще хуже. Тогда вообще зачем мы начинали? Этот гражданин обещает уничтожить Россию", – не унималась пропагандистка.

Псевдоэксперт упрекнул Скабееву за максимализм. Мол, сейчас она хочет "угрохать" Байдена. А еще у России есть любители "нанести ядерный удар по Вашингтону или стереть с лица Земли Париж". Это вызвало такую волну гнева пропагандистки, что она даже начала говорить правду о поражениях российской армии.

"Спецоперация" России в Украине длится уже год и далека от достижения целей. Огромное количество погибших. А США и весь так называемый коллективный Запад ведет себя так, будто мы не способны на какой-то ответный удар,

– заявила Скабеева.

"Россия демонстрирует миролюбие"

Затем она, вероятно, вспомнила методички и начала цитировать своего кремлевского начальника. Впрочем, фраза пропагандистки прозвучала как упрек Кремля за бездействие.

"Мы только продолжаем демонстрировать миролюбие, находимся в белых перчатках. И, если напомнить фразу президента России о том, что мы еще не начинали, к этой минуте еще и не начали", – сказала Скабеева.

Анастасия Норицина прокомментировала циничные заявления российской пропагандистки.

Как у тебя вообще язык поворачивается говорить о миролюбии? А о том, зачем вы вообще начинали, стоило думать раньше. Но радует то, что вы об этом спрашиваете,

– отметила ведущая 24 Канала.

Визит Джо Байдена в Киев: коротко