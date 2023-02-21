Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог из Вашингтона и экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус. Он отметил, что и дата 20 февраля была выбрана не случайно.
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Байден выбрал неслучайную дату
Каждый третий понедельник февраля в США отмечается День президентов или Президентский день. Он приурочен ко дню рождения первого Президента США Джорджа Вашингтона. В 70-х годах американский Конгресс объявил об учреждении единого праздника, который сегодня касается всех президентов Америки. Именно в этот день Джозеф Байден приехал в Киев.
"В истории Америки это впервые, когда американский президент в День Президентов посещает воюющую страну, где нет амеркианских солдат", – сказал Рамис Юнус.
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Кремль предупредили за 5 часов
Рамис Юнус поделился интересным фактом, за 5 часов до Кремль предупредили о приезде Байдена в Киев. И это мощный ход.
"Если бы не предупредили, Кремль мог бы позволить себе что угодно, а потом сказать, что нас не предупреждали, несчастный случай", – подчеркнул в разговоре политолог.
Он добавил, что спровоцировать россиян мог и тот факт, когда они во весь голос утверждали, что воюют с НАТО во главе с США.
"Вы видели? Никаких движений, чтобы они сегодня не говорили, чтобы не делали – делайте выводы сами. То есть президент США бросает вызов. Он дает пощечину Кремлю", – подчеркнул Юнус.
Политическое значение визита
Приезд Байдена в Киев много значит в моральном плане для людей, военных, тех, кто находится под обстрелами и в убежищах.
Этот визит в Киев – личная демонстрация того, что Америка пойдет с вами в этом вопросе до конца. Это – исторический визит. И он не менее триумфальный, чем визит вашего президента в США,
– подчеркнул спикер.
Между тем, не только США готовы идти до конца вместе с Украиной. Между Германией, Францией и Италией идет борьба за третье место.
"Первые два уже заняты: на первом – США, на втором – Великобритания", – уточнил политолог.
Кроме того, Рамис Юнус озвучил настоящую цифру финансовой помощи Украине от США. Она в разы больше.
"Байден приехал не с пустыми руками. Многие сегодня говорят о полумиллиарде, но там 3 миллиарда", – подчеркнул он.
Визит Байдена в Киев: что известно
- 20 февраля 2023 года Президент США Джозеф Байден посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Во время встречи его застала воздушная тревога.
- Основная встреча прошла в Мариинском дворце, где первые лица двух государств обсудили ситуацию на фронте и украинский народ, который переживает сегодня очень тяжелые времена.
- Сеть всколыхнул визит высокопоставленного чиновника – пользователи сделали немало мемов на тему, куда бы мог приехать американский лидер.
- В свою очередь, россияне пытаются спасти свою пропаганду и заявили, что это они "дали разрешение на приезд" Джозефа Байдена в Киев.