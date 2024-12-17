Вони розглядають одразу кілька версій, як за ними могли стежити. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Версії вбивства Ігоря Кіріллова

Російська поліція встановила, що самокат із вибуховим пристроєм поставили біля будинку приблизно о 4 ранку 17 грудня.

Там кажуть, що "підривникам" потрібно було стежити у реальному часі, хто виходить із під'їзду. Розглядається декілька варіантів, як це могли зробити.

Одна з версій – стеження велося з орендованої квартири навпроти, а за ситуацією біля під'їзду слідкували із бінокля.

"Наразі слідчі, разом зі співробітниками охорони та керуючої компанії, складають список квартир, які здавались в оренду. Особлива увага приділяється мешканцям, які заселилися за останні два місяці", – пишуть росЗМІ.

Друга версія – за під'їздом стежили із припаркованої автівки у дворі.

Є й третя версія – злам камер житлового комплексу. Вважають, що "підривники" під'єдналися до камер будинку, відстежили генерала, а тоді активували вибуховий пристрій.

За попередніми даними слідства, вибуховий пристрій підірвали, використовуючи радіосигнал.

Нагадаємо, що джерела 24 Каналу в СБУ підтвердили, що ліквідація Кіріллова – справа рук служби. Там зауважили, що той був воєнним злочинцем і "абсолютно законною ціллю". Генерал віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти ЗСУ.

Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.