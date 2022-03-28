В компании отметили, что это впервые, когда им приходится опровергать абсолютную ерунду. Они подчеркнули, что Россия прибегает к информационной войне, и ни одно слово из письма не является правдой.

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Уважаемые клиенты и партнеры, те из вас, кто мог получить сегодня утром письмо о том, что якобы Укрпочта вошла в состав акционерного общества "почта россии",

– говорится в сообщении.

Почему распространяют фейки об Укрпочте

В Укрпочте объясняют, что такие действия россиян могут объясняться тем, что украинская компания разорвала сотрудничество с почтой России, а также призвала страны-члены Всемирного почтового союза должным образом отреагировать на действия России.

"Все российское, в том числе и в сфере почтовых услуг и филателии, становится токсичным. И этой рассылкой, очевидно, почта россии, когда пишет, что все почтовые отправления Укрпочты будут отправляться через почту россии, пытается хоть как-то вернуть себе объемы", – добавили в украинской компании.

Но добавили, что Укрпочта также не отправляет и не принимает отправления и переводы из/от стран-агрессоров России и Беларуси.