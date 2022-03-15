По указу Верховного главнокомандующего Сергею Чижикову вручат орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Ранее менеджер Укрпочты в родном Чернигове сбил вражеский штурмовик СУ-34, сообщает 24 канал.

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За точную "доставку" доброволец 1-й отдельной танковой бригады стал одним из народных героев. Его умелые действия отметил и президент Владимир Зеленский.

Чижикова наградили за "личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность военной присяге", говорится в указе.

Сергей Чижиков получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени / Фото Суспільного

Вместе с капитаном высокие государственные награды получили еще около 250 украинских военнослужащих.

Работник Укрпочты с военным опытом

Черниговец работал менеджером Укрпочты с 2017 по 23 февраля 2022 года. Когда началась война, он без колебаний решил встать на защиту своей родной земли.

В первый день, когда началась война, я собрал вещи и пошел в военкомат. Вечером я был в Гончаровском. Получил там оружие и форму. Знаете, с оружием спокойнее, чем без него,

– рассказал герой в интервью Суспільному.

Отметим, что у Чижикова уже есть боевой опыт. Кроме обучения в Полтавском ракетно-зенитном училище и службы в армии, он также был мобилизован в 2014 году. В тогда еще зоне АТО он служил командиром взвода в 1-й танковой бригаде Гончаровского.

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