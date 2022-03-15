За указом Верховного головнокомандувача, Сергію Чижикову вручать орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Раніше менеджер Укрпошти у рідному Чернігові збив ворожий штурмовик СУ-34, повідомляє 24 канал.

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За влучну "доставку" доброволець 1-ї окремої танкової бригади став одним із народних героїв. Його вмілі дії відзначив і президент Володимир Зеленський.

Чижикова нагородили за "особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі", ідеться в указі.

Сергій Чижиков отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня / Фото Суспільного

Разом із капітаном високі державні нагороди отримали ще майже 250 українських військовослужбовців.

Працівник Укрпошти із військовим досвідом

Чернігівець працював менеджером Укрпошти з 2017 по 23 лютого 2022 року. Коли почалася війна, він без вагань вирішив стати на захист своєї рідної землі.

У перший день, як почалася війна, я зібрав речі та пішов у військкомат. Ввечері я вже був у Гончарівському. Отримав там зброю і форму. Знаєте, зі зброєю спокійніше, ніж без неї,

– розповів герой в інтерв'ю Суспільному.

Відзначимо, що в Чижикова вже є бойовий досвід. Окрім навчання в Полтавському ракетно-зенітному училищі та служби в армії, він також був мобілізований у 2014 році. У тоді ще зоні АТО він служив командиром взводу в 1 танковій бригаді Гончарівського.

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