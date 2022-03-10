Президент нагородив героїв орденом "Золота Зірка". Відповідний указ опублікували на сайті ОП 10 березня.

Зверніть увагу На Черкащині попрощались із 4 військовими, які загинули захищаючи Київ від російських окупантів

Звання Героя України присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі,

– мовиться в указі.

Званням Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

Блосі Юрію Ігоровичу – молодшому лейтенанту.

Волкову Євгенію Володимировичу – молодшому сержанту.

Івашку Андрію Олександровичу – старшому сержанту.

Капічуну Олександру Валерійовичу – підполковнику.

Корпану Олександру Богдановичу – капітану.

Літуну Андрію Миколайовичу – підполковнику.

Усім – посмертно.

Званням Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

Бові Євгенію Петровичу – майору.

Боєчку Василю Васильовичу – капітану.

Морозу Олегу Романовичу – сержанту.

Ніколюку Віктору Дмитровичу – генерал-майору.

Пономаренку В'ячеславу Анатолійовичу – підполковнику.

Самофалову Валерію Михайловичу – матросу.

Ході Леоніду Олексійовичу – полковнику.

Яковенку Олександру Олексійовичу – підполковнику.



Нагорода за звання Героя України / Фото Міноборони

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Зверніть увагу – Втрати ворога станом на ранок 10 березня