Президент нагородив героїв орденом "Золота Зірка". Відповідний указ опублікували на сайті ОП 10 березня.

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Звання Героя України присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі,
– мовиться в указі.

Званням Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

  • Блосі Юрію Ігоровичу – молодшому лейтенанту.
  • Волкову Євгенію Володимировичу – молодшому сержанту.
  • Івашку Андрію Олександровичу – старшому сержанту.
  • Капічуну Олександру Валерійовичу – підполковнику.
  • Корпану Олександру Богдановичу – капітану.
  • Літуну Андрію Миколайовичу – підполковнику.

Усім – посмертно.

Званням Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

  • Бові Євгенію Петровичу – майору.
  • Боєчку Василю Васильовичу – капітану.
  • Морозу Олегу Романовичу – сержанту.
  • Ніколюку Віктору Дмитровичу – генерал-майору.
  • Пономаренку В'ячеславу Анатолійовичу – підполковнику.
  • Самофалову Валерію Михайловичу – матросу.
  • Ході Леоніду Олексійовичу – полковнику.
  • Яковенку Олександру Олексійовичу – підполковнику.

ЗСУ
Нагорода за звання Героя України / Фото Міноборони

ЗСУ

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