Про це повідомила голова Черкаської районної адміністрації Валерія Бандурко. Вона написала, що одне з прощань відбулось у Смілі – з загиблим військовослужбовцем Валерієм Гілявським.

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Валерій Михайлович Гілявський народився у 1964 році. Чотири роки тому підписав перший контракт зі Збройними Силами України. За два тижні до початку війни був біля Чернігова. Загинув у Києві від множинних кульових поранень не сумісних з життям,

– написала Бандурко.

За її словами, у Млієві поховали двох військових: курсанта третього курсу Національної Академії Сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного Тєрєхова Владислава та старшого солдата за контрактом, водія евакуаційної роти окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Литвина Андрія.

"Владислав Тєрєхов народився 2002 року. Загинув 27 лютого 2022 року під Вишгородом у селі Петрівці від кульового поранення не сумісного з життям. Литвин Андрій — 1983 року народження. Загинув 25 лютого 2022 року у боях за Київ від множинних кульових поранень не сумісних з життям", – розповіла голова Черкаської районної адміністрації.

У селі Березняки попрощалися із молодшим сержантом, командиром відділення евакуаційної роти ремонтно-відновлювального батальйону окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Віктором Максименком, розповіла Валерія Бандурко

Максименко Віктор Вікторович, 1987 року народження. Загинув 25 лютого 2022 року обороняючи від російських окупантів Київ,

– зазначила Бандурко.

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