Жителів Нової Одеси закликали не виїжджати з міста

Через обстріл окупантів проїзд до Миколаєва категорично заборонений. Про це заявив Новоодеський міський голова Олександр Поляков.

Це важливо За минулу добу до лікарень Миколаєва надійшло 12 поранених, з них 9 цивільних

Повідомляється, що на виїзді з Нової Одеси до Миколаєва російські окупаційні війська відкривають вогонь по цивільних.

За попередньою інформацією, вже є поранені. Поляков закликав жителів Нової Одеси не виїжджати з міста заради власної безпеки.



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