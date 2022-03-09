Об этом сообщила глава Черкасской районной администрации Валерия Бандурко. Она написала, что одно из прощаний происходило в Смеле – с погибшим военнослужащим Валерием Гилявским.

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Валерий Михайлович Гилявский родился в 1964 году. Четыре года тому назад подписал первый контракт с Вооруженными Силами Украины. За две недели до начала войны был у Чернигова. Погиб в Киеве от множественных шаровых ранений, не совместимых с жизнью,

– написала Бандурко.

По ее словам, в Млиеве похоронили двух военных: курсанта третьего курса Национальной Академии Сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного Терехова Владислава и старшего солдата по контракту, водителя эвакуационной роты отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Литвина Андрея.

"Владислав Терехов родился в 2002 году. Погиб 27 февраля 2022 года под Вышгородом в селе Петровке от пулевого ранения не совместимого с жизнью. Литвин Андрей — 1983 года рождения. Погиб 25 февраля 2022 года в боях за Киев от множественных шаровых ранений" , – рассказала глава Черкасской районной администрации.

В селе Березняки простились с младшим сержантом, командиром отделения эвакуационной роты ремонтно-восстановительного батальона отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Виктором Максименко, рассказала Валерия Бандурко.

Максименко Виктор Викторович, 1987 года. Погиб 25 февраля 2022 обороняя от российских оккупантов Киев,

– отметила Бандурко.