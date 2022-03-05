Літак окупантів український герой збив біля Чернігова.

Увага Ми вбиваємо мирний народ, – російський солдат у полоні кається, що вірив своїм командирам

Новітній літак окупантів Су-35 (вартість якого 40 – 65 мільйонів доларів США) збив у небі над Черніговом ветеран Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК "Ігла-1",

– розповіли у пресслужбі.

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Мобілізований з Укрпошти капітан збив російський літак, який бомбив місто.

Новітній літак окупантів Су-35 (вартість якого 40-65 млн доларів США) збив у небі над Черніговом ветеран Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК "Ігла-1".

Оце нормально доставив. Пишаємося нашим героєм!

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