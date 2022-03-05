На відео, яке отримав 24 канал від джерела розвідки, військовополонений кається у тому, що вірив своїм командирам та просить у мами забрати його додому.

Увага Затримали пілота, якого збили у небі над Черніговом

Росія знищує мирних жителів

"Я Тупілкін Ігор Євгенович, 1999 року народження, військовослужбовець військової частини 51 532. Зараз перебуваю на українському боці, в полоні. Прошу вибачення у всього українського народу за дії нашої сторони – Російської Федерації".

Росія знищує мирних жителів, звичайний народ, навіть не військових, всі ракети летять просто по звичайним будинкам. Я прошу вибачення,

– каже Ігор.

Піду з цієї армії

Як я можу каятись, я каюсь! Хочу попросити свою маму забрати мене, звернутись в Союз Солдатських матерів.

Відкрили очі мені лише тут, а не мої командири і начальники, як це все є насправді. Прошу тебе мамо, забери мене. Я піду з цієї армії, я не можу їм більше дивитись в очі і вірити. Як вони чинять з нами і всіма.

Це не люди, я всіх закликаю: думайте, багато думайте про те, що може статись.

Дзвінок мамі

Телефонуючи мамі солдат зізнається, що в Україні зовсім інша ситуація, ніж її показує російське телебачення.

Тут не так, як нам говорили, що ми їдемо когось рятувати, наші бомбардують мирних людей, з сім'ями, розруха повна. Ніякої логіки в цьому немає, нас просто обманули,

– каже солдат.

Мам, зроби так, як попрошу тебе: є Союз Солдатських матерів, тобі треба туди звернутись, написати заяву, що я перебуваю тут, в полоні. Через деякий час, коли час нашого тупого президента закінчиться, треба буде їхати в Україну, забирати мене.

Згуртуйся з Ірою і Дімою, ви маєте спільно повинні бити на сполох у Союзі Солдатських матерів.

Полонений окупант: "мама, забери" – відео

Як виявилось, ми підступні люди

Я каюсь, що я повірив своїм командирам, прошу вибачення перед українським народом, що ми такі підступні люди, як виявилось, – додав в кінці солдат.

Нагадаємо, це не перше зізнання російського солдата, їх близько півтори тисячі. Попередньо розвідка опублікувала відео зізнання Олександра, який розповів, що в українському полоні його нагодували, а російська армія дала лише протермінований сухпайок.

До теми Росія прийшла вбивати, – полонений окупант розповів рідним правду про війну в Україні