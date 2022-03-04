Зараз росіянин перебуває у Миколаєві. Хлопець стверджує, що таких як він (військових, які здалися у полон українцям) – понад 1 500. Його історію 24 канал дізнався від своїх джерел у розвідці.

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"Ми тут не миротворці, ми – убивці"

Олександр розповів, що командування переконувало: вони їдуть до України як "миротворці". Втім, він побачив, що все зовсім не так. І вирішив, що краще здатися, ніж вбивати мирних мешканців. Росіянин попросив вибачення за свій народ, хоча й розуміє, що такого не пробачать.

Насправді це ми як убивці, як фашисти. Наші збройні сили просто стріляють у все, що бачать й не бачать,

– визнав полонений.

"Хочу звернутися до усіх матерів, до своїх друзів, до росіян – підійміться. Ви ж єдиний народ, як в Україні. Мене тут у полоні нагодували. А що наша армія? Дала сухпайок протермінований. Хочу, аби ви всі вийшли й сказали, щоб зупинилася війна. Тут гинуть маленькі діти. Я на власні очі це бачив і не хочу, щоб так було", – зазначив він.

"Коли тікав, свої ж у мене стріляли"

Щоб розказати усю правду про війну, яку розв'язала Росія, Олександр подзвонив до рідних та друзів. Батьків він попросив не дивитися телебачення, адже там брешуть, що Україна – це зло. "Наша влада зараз – фашисти. Я здався у полон, бо не можу стріляти по мирних мешканцях", – пояснив хлопець. Втім, рідна мати йому повірила не одразу.

Перебуваючи під впливом російської пропаганди, вона перепитувала, чому його заставляють таке говорити. Далі – почала повторювати вигадки ворога про те, що Україна нібито "скидає ракети на Росію". Олександр наголосив, що таке можуть зробити хіба самі ж росіяни. Адже коли він втікав, то свої ж стріляли у нього.

Я сам це говорю. Просто я тут і все це бачу. Зі мною здалися багато людей. Нас 1 500 таких, розумієш, які не хочуть вбивати мирних мешканців,

– наголосив хлопець.

"Я здався, бо побачив, як вони зносять тут міста. Тут немає "бандерівців чи фашистів". Тут маленькі діти. У мене ж теж син, 3 місяці йому. Такі ж діти – тут підвалі. Я відносив сухпайок і все бачив", – додав полонений.

Рідні хлопця обіцяють бити на сполох

Окрім батьків, Олександр поспілкувався й з іншими рідними та своїми друзями. Усім він повторював, що потребує їхньої допомоги й зі сльозами на очах повторював, що він – не вбивця. Хлопець просив "піднімати усіх" й виходити на протести.

Один із родичів (очевидно, дядько) запитав росіянина, як до нього ставляться у полоні. Той відповів, що його годують тричі на день, дають води. Що люди у нашій державі – хороші, а "бандерівців" і націоналістів, якими так лякає путінський режим, тут немає. "Просто Росія прийшла вбивати тут усіх. Нам одне казали, а насправді все по-іншому. Я людину не зміг вбити, я втік", – повторював він.

Що росіянин розповідав рідним: дивіться відео

Більшість зі співрозмовників відповідали, що люблять його і зроблять все, як він просить. "Ми все написали, завтра твої друзі будуть писати заяву. Я тобі клянусь. Я по відео все бачив, ми все розуміємо. Тримайся", – відповідали Олександру.