У компанії зазначили, що це вперше, коли нам їм доводиться спростовувати абсолютні дурниці. Вони наголосили, що Росія вдається до інформаційної війни, і жодне слово з листа не є правдою.

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Шановні клієнти та партнери, ті з вас, хто міг отримати сьогодні зранку листа про те, що начебто Укрпошта увійшла в склад акціонерного товариства "пошта росії",

– йдеться в повідомленні.

Чому поширюють фейки про Укрпошту

В Укрпошті пояснюють, що такі дії росіян можуть пояснюватись тим, що українська компанія розірвала будь-яку співпрацю з поштою Росії, а також закликала країни-члени Всесвітнього поштового союзу належним чином відреагувати на дії Росії.

"Все російське, в тому числі і у сфері поштових послуг та філателії, стає токсичним. І цією розсилкою, очевидно, пошта росії, коли пише, що всі поштові відправлення Укрпошти будуть відправлятися через пошту росії, намагається хоч якось повернути собі обсяги", – додали в українській компанії.

Та додали, що Укрпошта так само не відправляє і не приймає відправлення та перекази з/від країн-агресорів росії та білорусі.