Фейк развеяла на своей странице в фейсбук россиянка из Санкт-Петербурга, которая была причастна к съемкам этого сериала.

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Огромная машина пропаганды работает, не покладая рук. Они любой ложью стремятся скрыть преступления РФ на территории Украины.

Недавно в эфире "Россия-24" решили "разоблачить" украинские фейки. И что вы думаете? Они в эфире сказали, что "двое украинцев в военной форме обматывают манекен скотчем, чтобы позже выдать его за труп". А это мы 20 марта снимали во Всеволожске падение из окна для нашего сериала,

– рассказала Надежда.

По словам девушки, на видео видно как двое мужчин обматывают скотчем манекен. Она пояснила, что это были постановщик трюков и его ассистент по съемочной площадке.

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