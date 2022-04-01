Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он отмечает, что этот фейк должен "дискредитировать отношения Украины и международные гуманитарные структуры".
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Очередной непутевый фейк
Пропагандистские СМИ тиражируют сообщения о том, что Украина якобы сообщила Великобритании, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Подобные сообщения ссылаются на информацию "предоставленную" российской разведкой.
Ранее те же источники сообщали о "негуманном обращении с российскими военнопленными".
Несмотря на сотни российских фейков Украина остается преданной своим международным обязательствам в рамках международного права. Чего не скажешь о безразличном отношении РФ к своим военнослужащим, пришедшим на украинскую землю: как живым, так и павшим,
– добавил Николенко.
Британская сторона, которую упоминают в этих сообщениях, пока никак не отреагировала на утверждение России.
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