Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он отмечает, что этот фейк должен "дискредитировать отношения Украины и международные гуманитарные структуры".

Кстати В Донецке скончался известный российский пропагандист Андрей Бабицкий

Очередной непутевый фейк

Пропагандистские СМИ тиражируют сообщения о том, что Украина якобы сообщила Великобритании, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Подобные сообщения ссылаются на информацию "предоставленную" российской разведкой.

Ранее те же источники сообщали о "негуманном обращении с российскими военнопленными".

Несмотря на сотни российских фейков Украина остается преданной своим международным обязательствам в рамках международного права. Чего не скажешь о безразличном отношении РФ к своим военнослужащим, пришедшим на украинскую землю: как живым, так и павшим,

– добавил Николенко.

Британская сторона, которую упоминают в этих сообщениях, пока никак не отреагировала на утверждение России.