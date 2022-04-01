Информацию о смерти Бабицкого подтвердила журналистам его близкая знакомая.
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Как пишут СМИ, с 2015 года пропагандист жил в Донецке, сотрудничал с российскими СМИ и прессой псевдореспубликы "ДНР". Он выступал в поддержку Владимира Путина и с резкой критикой Украины.
В последние месяцы жизни Бабицкий практически не комментировал события, никак не высказывался о российском широкомасштабном вторжении, которое началось 24 февраля в Украину.
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