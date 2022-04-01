Інформацію про смерть Бабицького підтвердила журналістам його близька знайома.
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Як пишуть ЗМІ, з 2015 року пропагандист жив у Донецьку, співпрацював із російськими ЗМІ та пресою псевдореспубліки "ДНР". Він виступав на підтримку Володимира Путіна і з різкою критикою України.
В останні місяці життя Бабицький практично не коментував події, ніяк не висловлювався про російське широкомасштабне вторгнення, яке почалося 24 лютого в Україну.
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