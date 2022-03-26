Жиріновський тривалий час перебував у лікарні через ускладнення, викликані коронавірусом. Лещенко прокоментував його можливу смерть під час брифінгу, присвяченому фейкам російської пропаганди, повідомляє 24 канал.

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Кремлівській владі слід пам'ятати про те, що всі не вічні

Лещенко зазначив, що 25 березня полум'я брехні російських пропагандистів перекинулося на їхню територію.

Вони не можуть цілий день з'ясувати, чи помер, чи не помер один з лідерів нинішнього режиму, багаторічний депутат Державної думи, багаторічний віцеспікер Державної думи, багаторічний лідер Ліберально-демократичної партії Росії, яка є одним зі стовпів режиму Путіна, – Володимир Жиріновський. Суперечлива інформація, нехай вони розбираються,

– зазначив радник ОП.

На думку Лещенка, Жиріновський, який наразі перебуває в достатньо непереконливому стані, своїм рішенням залишитися чи піти на інший світ може якось спонукати й російське керівництво прийняти відповідне рішення.

"Тому що всі не вічні, тож треба залишити після себе хоч трохи якоїсь позитивної пам'яті, а не тільки прокльони всього світу та прийдешніх поколінь росіян", – підсумував радник ОП.

Зверніть увагу! У низці російських ЗМІ повідомили, що Жиріновський помер 25 березня о 10:45. Останню добу 75-річний політик буцімто провів у комі.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка: