Про це радник голови Офісу Президента сказав в ефірі 24 каналу. Він запевнив, що у росіян вже виробився певний рефлекс.

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"Росіяни розучились казати правду, вони брехатимуть про все. Навіть якщо він помер – вони брехатимуть, брехатимуть і брехатимуть. У них просто рефлекс: почув правду – треба брехати", – зазначив Арестович.

"Брехня їх і погубить"

За його словами, саме тому Росія і потерпає поразку – бо бреше і сама перебуває у полоні своєї брехні.

Вони вірять у "могучі" зведення, що "ось-ось візьмуть Одесу, Київ". Ця брехня їх і погубить. Російське керівництво коли чує правду, то одразу має це спростувати, бо боїться,

– пояснив радник голови ОП.

Арестович про брехню росіян і ситуацію на фронті: дивіться відео

Важливо! У ЗМІ повідомили, що Володимир Жиріновський помер 25 березня о 10:45. Останню добу політик нібито провів у комі. Йому було 75 років.