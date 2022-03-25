Об этом советник главы Офиса Президента сказал в эфире 24 канала. Он заверил, что у россиян уже выработался рефлекс.

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"Россияне разучились говорить правду, они будут лгать обо всем. Даже если он умер – они будут лгать, лгать и лгать. У них просто рефлекс: услышал правду – надо лгать", – отметил Арестович.

"Ложь их и погубит"

По его словам, именно поэтому Россия и терпит поражение – потому что лжет и сама находится в плену своей лжи.

Они верят в "мощные" сведения, что "вот-вот возьмут Одессу, Киев". Эта ложь их и погубит. Российское руководство когда слышит правду, то сразу должно это опровергнуть, потому что боится,

– объяснил советник главы ОП.

Важно! В СМИ сообщили, что Владимир Жириновский скончался 25 марта в 10:45. Последние сутки политик якобы провел в коме. Ему было 75 лет.