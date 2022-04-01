Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він зауважує, що цей фейк повинен "дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур".

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Черговий недолугий фейк

Пропагандистські ЗМІ тиражують повідомлення про те, що Україна буцімто повідомила Великій Британії, що не має наміру дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Подібні дописи посилаються на інформацію "надану" російською розвідкою.

Раніше ті ж самі джерела повідомляли про "негуманне поводження із російськими військовополоненими".

Попри сотні російських фейків, Україна залишається відданою своїм міжнародним зобов‘язанням в рамках міжнародного права. Чого не скажеш про байдуже ставлення РФ до своїх військовослужбовців, які прийшли на українську землю: як живих, так і полеглих,

– додав Ніколенко.

Британська сторона, яку згадують у цих повідомленнях, наразі ніяк не відреагувала на твердження Росії.

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