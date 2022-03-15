Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия не свободная страна. Тем более, там нет свободных СМИ.

Заметьте "Информационная операция": в сети не верят в правдивость поступка редактора "Первого канала"

Советник главы Офиса Президента назвал поступок Марины Овсянниковой ценным. По его словам, этим она рассказала аудитории канала правду о войне, которую развязала Россия против Украины.

Россия совершенно не свободна. В них нет свободных СМИ, политической конкуренции, митингов протеста. Любой протест – это прямой путь в тюрьму. Тем более ценен поступок Марины Овсянниковой, которая рассказала многомиллионной аудитории правду о сокрушительной войне России против Украины,

– заявил Подоляк.

Напомним, редактор российского канала ворвалась в эфир с антивоенным плакатом. После этого ее задержали.