Михайло Подоляк наголосив, що Росія не є вільною країною. Тим більше там немає вільних ЗМІ.
Зауважте "Інформаційна операція": у мережі не вірять у правдивість вчинку редакторки "Першого каналу"
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Радник глави Офісу Президента відреагував на інцидент на пропагандистському каналі в Росії. За його словами, Марина Овсяннікова, яка вийшла з плакатом проти війни і пропаганди, розповіла глядачам правду про те, що відбувається.
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Михайло Подоляк наголосив, що Росія не є вільною країною. Тим більше там немає вільних ЗМІ.
Зауважте "Інформаційна операція": у мережі не вірять у правдивість вчинку редакторки "Першого каналу"
Доповнюємо новину…
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