24 канал спільно з агенцією POstmen і ЦПК пропонує вам підбірку найлютіших фейків Росії. Ми будемо давати відсіч окупантам на інформаційному фронті й постійно оновлювати цей матеріал.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Фейк 1. "Зеленський оголосив про капітуляцію"

Центр протидії дезінформації попередив українців, що на ТБ та в інтернеті можуть з’явитися фейкові відео буцімто Володимира Зеленського з заявою про капітуляцію України чи мирний договір на умовах Росії.

Уявіть, що бачите на екрані Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда… Але це не правда! Це технологія діпфейк, – повідомляє ЦПД.

Подібні діпфейкові відео створюються через алгоритми машинного навчання, і їх майже не можливо відрізнити від реальних. Мета "вкиду" – дезорієнтувати українців, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.

Поки що підробні відео не поширювалися. Але ворог уже тестує простіші фейки. 3 березня росіяни провели серію хакерських атак і розмістили на деяких українських регіональних сайтах фейкову заяву Зеленського про "мирний договір із Росією".



Фейкова заява Зеленського

Тож українців попереджають – треба бути уважними, мислити критично і не довіряти фейкам.

Фейк 2. "В Україні не війна, а "спецоперація"

Російська влада ганебно уникає слова "війна", за його використання можна отримати реальний тюремний термін. Тому в Росії вбивчий напад на Україну називають "спецоперацією".

Але очевидно, що коли армія вторгається в іншу країну, обстрілює міста, вбиває мирних мешканців, руйнує інфраструктуру, бомбардує дитячі садки, пологові будинки і лікарні – це війна і тероризм.



Мирна Бородянка. Таких розбомблених будинків в Україні вже тисячі



Новонароджені у бомбосховищі / Фото Emilio Morenatti

Фейк 3. "Росія "звільнює" лише схід України"

Обстріл гармат і мінометів, ракетні та бомбові удари завдаються по всій території України. Російська армія нищівно атакує Київ, Харків, Херсон, Миколаїв, Одесу, Житомир, Чернігів та багато інших міст і містечок, які дуже далеко від так званих "ДНР" і "ЛНР". Окупанти б’ють по житловим кварталам і мирним об’єктам, поруч з якими і близько немає військової інфраструктури.



Розвалини у Житомирі, який за сотні кілометрів від територій окупанта

Фейк 4. "В Україні при владі нацисти, тому розпочалася "спецоперація" по "денацифікації"

Брехливий і маніпулятивний привід для війни. Президент України – російськомовний єврей. У нинішніх переговорах з Росією беруть участь українці, грузин, росіянин, єврей і кримський татарин. Зовсім несхоже, що в Україні нацизм – правда!?



Воїни-іудеї йдуть захищати Україну і моляться перед боєм з російськими окупантами

Фейк 5. "Якщо змінити владу в Україні – все налагодиться"

Путін та його оточення стверджують, що вся проблема в окремих "неонацистах" і "бандерівцях", які буцімто утискають народ України і, в першу чергу, російськомовних. Але світ бачить, що на боротьбу з окупантами піднялася вся Україна – незалежно від національностей, політичних і релігійних поглядів. А переважно російськомовні міста – Харків, Маріуполь, Миколаїв та інші – дають відчайдушний опір ворогу.

Відставка Зеленського, якого, до речі, обрали на демократичних виборах, а також його уряду – нічого не змінить. Українці вже прекрасно розуміють, хто свій – хто чужий. І роблять правильні висновки. Міський голова Харкова Ігор Терехов сказав (російською): "Це геноцид українського народу!"



Люди з обмеженими можливостями допомагають українській армії та теробороні / Фейсбук Любов Свіріденко

Фейк 6. "Українці ненавидять росіян і хочуть їх вбивати"

Насправді (й так було в усі віки) українці – миролюбний і дружній народ. Вони ненавидять лише тих, хто йде з війною на їхні землі та приносить смерть. Хоча навіть за такої ситуації українці здатні до співчуття, бо розуміють, що деякі російські солдати одурманені своєю владою і реально не розуміють, чому їх відправили в Україну вбивати.

Українці великодушно закликають солдат Росії здаватися в полон – так вони зможуть вижити й повернутися додому.

Російський солдат дзвонить мамі з полону

Фейк 7. "Якби не Путін, в Україну прийшло б НАТО"!

НАТО – оборонний альянс, створений за часів Холодної війни для спільного захисту від СРСР як загальної загрози. За договором, напад на одну з країн НАТО прирівнюється до нападу на усіх – і тоді натівці захищаються разом. Це дає величезні гарантії безпеки та миру.

До нападу Росії серед українців не було одностайності щодо вступу до ЄС та НАТО. Але тепер рейтинг підтримки вступу до цих союзів безпрецедентно зріс (з 68% до 86% - підтримка вступу до ЄС, з 62% до 76% – до НАТО).

До речі, 20 років тому Путін сам не виключав приєднання Росії до НАТО і говорив, що ворожнеча між цими двома сторонами не принесе нічого хорошого для всього світу.

Путін про Європу і НАТО – 2000 рік: дивіться відео

Фейк 8. "Росія почала війну з Україною, бо світ загрожував їй ядерною зброєю"

При цьому РФ не надала жодного свідчення про ядерні прогнози Заходу – навіть словесні. Сам же Путін демонстрував "бойові мультфільми" і розказував про суперсучасні російські ракети, а його брехливі васали відкрито погрожували всьому світу – згадайте Кисельова і "радіоактивний пєпєл".

Тим часом, у ході війни проти України саме Росія ставить світ на межу ядерної катастрофи. Війська РФ захопили зону Чорнобильської АЕС, де від їхньої техніки піднявся радіоактивний пил, і планують наступ на Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС – найбільша в Європі працююча атомна електростанція. Влучання туди снаряда чи ракети може бути фатальним для всього світу.



Мирні жителі Енергодару і працівники Запорізької АЕС намагаються не пропустити окупантів на станцію

Фейк 9. "Україна сама себе обстрілює"

Такі аргументи – не просто ганьба, а елементарна дурість. Зараз міжнародна спільнота має технічні можливості відслідковувати звідки і куди летять бомбардувальники й ракети. Лише за перший тиждень війни зібрано тисячі фактів злочинів армії РФ. Всі ці дані вже систематизуються, а Міжнародний кримінальний суд почав розслідування щодо нападу Росії на Україну.

Зверніть увагу РФ обстрілює Україну касетними бомбами: чому це факт, а не вигадка

Варто додати, що фейки про самообстріли України активно використовувалися росіянами раніше – під час бойових дій на Донбасі. Але жодного разу міжнародні спостерігачі ОБСЄ не зафіксували такого факту.

Російські терористи настільки знахабніли, що навіть намагалися перекласти на Україну вину за збитий малазійський Боїнг. Але міжнародні слідчі органи встановили, що стріляли по мирному авіалайнеру саме окупанти, і зараз уже триває судовий процес проти них. Така участь очікує і всіх новоспечених окупантів.



Скріни удару по мирному Харкову. Це російська "ЗМ54-1 Калібр". Такої ракети нема на озброєнні ЗСУ / Розслідування Bellingcat

Фейк 10. "Росія хоче домовлятися, а Україна не хоче"

Спочатку РФ підступно – у стилі Гітлера – напала на Україну, а тепер розповідає про миролюбність і бажання вести перемовини. Та ще на своїх умовах… Це верх цинізму!

Зараз Росія висуває абсурдні вимоги, які неприпустимі для України і всього цивілізованого світу. Більше того – РФ не може чітко сформулювати свої міфічні ідеї про території, "денацифікацію", "демілітарізацію" і нейтральний статус України. Всі ці питання наша країна вирішуватиме сама відповідно до свого незалежного статусу.

А зараз першочергове питання для перемовин – припинення вогню, про що наполягає Україна:

Гуманітарні коридори та "тиша" на час евакуації, – Подоляк про переговори між Україною та Росією

Фейк 11. "Росія все витримає!"

Звісно, Росія продовжить своє існування після завершення війни, але в якому стані вона опиниться – дуже поганому чи катастрофічному. Зважаючи на динаміку подій – скоріше за все, буде другий варіант.

Економіка Росії вже стрімко падає на дно, почалася політична і культурна ізоляція від цивілізованого світу. Країна, яка мала шанси розвиватися і процвітати, тепер перетворюються на КНДР-2 (тільки з більшою територією, більшим населенням і, відповідно, набагато більшими проблемами).

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